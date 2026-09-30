Fuentes militares confirmaron que a una empresa privada de Bogotá le robaron un sistema antidrones que había sido asignado al Ejército en una operación de cooperación con la Gobernación del Cauca.

La guerra con drones sigue intensificándose en el país. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA A.P.I.

De acuerdo con las fuentes militares, el equipo se encontraba en Bogotá en proceso de cambio por garantía debido a que había recibido una descarga eléctrica, quemando varios de sus componentes internos.

Debido al daño que recibió el antidron, la empresa que lo comercializó hizo la solicitud para que se hiciera el cambio y se entregara uno nuevo al Ejército debido a que aún estaba en garantía.

El antidron había sido donado al Ejército por parte de la gobernación del Cauca. Foto: GEMINI IA

El caso quedó en manos de las autoridades competentes para que se inicie la respectiva investigación y se determine quiénes estuvieron detrás del hurto del sofisticado equipo, que a pesar de no estar en funcionamiento puede llegar a tener un costo nuevo superior a los 2.500 millones de pesos.

Es de anotar que el Cauca es una de las regiones más afectadas por los ataques de drones con explosivos por parte de los grupos criminales.

Fue en esta región donde las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco iniciaron los ataques en contra del Ejército, dejando muertos y heridos.

Una de las nuevas modalidades es el uso de drones kamikaze, con los que los criminales lanzan violentos ataques masivos contra la fuerza pública.

Las cifras hasta el momento desconocidas, y que SEMANA revela con base en información de fuentes oficiales, muestran que la guerra con drones cargados de explosivos por parte de las organizaciones criminales tienen en jaque a la Fuerza Pública.

Cauca es una de las regiones más afectadas por los ataques de drones. Foto: SEMANA

Entre 2024 y 2026, Colombia ha estado bajo ataque constante por más de 870 días. Los criminales han lanzado más de 1.680 explosivos contra la Fuerza Pública desde el 26 de abril de 2024, cuando se dio el primer ataque terrorista con drones en la vereda Las Vegas, del municipio de Argelia, Cauca.