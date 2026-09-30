Acacías se impone en Gobierno Digital: ocupa el primer lugar nacional en Máxima Velocidad 2026

Acacías, Meta, alcanzó el primer lugar nacional en la categoría Alfa de Máxima Velocidad 2026, una estrategia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, que reconoce los avances de las entidades territoriales en la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Bogotá mide su brecha digital: así busca impulsar el empleo del futuro

El reconocimiento fue entregado durante GovCamp Bogotá, escenario en el que la ciudad metense se destacó entre las entidades participantes por el desarrollo de diferentes capacidades relacionadas con la transformación digital y la gestión pública.

La categoría Alfa corresponde a la máxima categoría de la estrategia y reconoce el avance de las entidades territoriales en distintos componentes asociados al Gobierno Digital. En el caso de Acacías, el resultado contempla avances en seguridad de la información, datos abiertos, arquitectura tecnológica, ciudades y territorios inteligentes, IPv6 y gestión digital.

El resultado también adquiere relevancia para Asointermedias debido a que Acacías es la única ciudad intermedia del departamento del Meta que hace parte de esta asociación. La organización destacó que el reconocimiento ubica al municipio en el escenario nacional por sus avances en transformación digital y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

“Este reconocimiento demuestra que las ciudades intermedias tienen la capacidad, el talento y la visión para liderar procesos de transformación que impactan directamente la gestión pública”, afirmó Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias.

Santiago Ospina, director de Asointermedias, y Gregorio Eljach, procurador general Foto: cortesía

El directivo agregó que el resultado convierte a Acacías en un referente nacional en Gobierno Digital y destacó el trabajo adelantado por la administración municipal. También felicitó al alcalde Carlos Julio Plata Becerra y a su equipo por el reconocimiento.

La estrategia Máxima Velocidad busca reconocer el trabajo de las entidades territoriales en diferentes retos relacionados con el fortalecimiento del Gobierno Digital. Para el Ministerio TIC, estos procesos permiten ampliar las capacidades digitales de las administraciones y utilizar la tecnología como una herramienta para atender de manera más efectiva las necesidades de las comunidades.

Desde Asointermedias señalaron que el reconocimiento obtenido por Acacías también evidencia el potencial de las ciudades intermedias para incorporar innovación, tecnología y capacidades institucionales como herramientas de desarrollo territorial.

El logro, además, abre la posibilidad de que las experiencias implementadas en el municipio puedan ser compartidas con otras administraciones del país, especialmente en áreas relacionadas con gestión digital, infraestructura tecnológica, seguridad de la información y uso de datos.

Con este resultado, Acacías se incorpora a las experiencias destacadas dentro de la estrategia nacional de Gobierno Digital y proyecta desde el Meta una apuesta por el fortalecimiento tecnológico de la administración pública.