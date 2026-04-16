Bogotá mide su brecha digital: así busca impulsar el empleo del futuro

Bogotá dio un paso estratégico en su apuesta por la economía digital con el lanzamiento del Observatorio de Talento Digital, una herramienta que busca cerrar la brecha entre la formación de talento y las necesidades reales del mercado laboral en sectores tecnológicos.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Consejería Distrital de TIC, en alianza con GOYN Bogotá y con desarrollo tecnológico de ETB, apunta a convertir los datos en decisiones que impacten directamente la competitividad de la ciudad.

El Observatorio no funciona como una bolsa de empleo, sino como una plataforma de análisis que integra información sobre oferta educativa, demanda laboral y habilidades requeridas en el ecosistema digital.

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Su objetivo es anticipar tendencias, identificar vacíos de talento y orientar tanto políticas públicas como decisiones empresariales y académicas en un escenario donde la transformación digital avanza más rápido que la formación de profesionales.

Los primeros hallazgos reflejan retos estructurales. Uno de los más críticos está en ciberseguridad, donde las tasas de cobertura de talento no superan el 30 % y existen más de 200 vacantes sin cubrir, lo que deja a organizaciones operando con capacidades limitadas en áreas sensibles.

A esto se suma el déficit en experiencia de usuario (UX), con más de 480 vacantes abiertas, convirtiéndose en uno de los principales cuellos de botella para la innovación digital.

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El análisis también evidencia que el 73 % de la demanda laboral se concentra en perfiles con entre uno y tres años de experiencia, lo que pone presión sobre la formación técnica y tecnológica. En contraste, áreas como inteligencia artificial no enfrentan escasez de candidatos, sino una falta de especialización avanzada.

Más allá de los datos, el Observatorio posiciona a Bogotá como una ciudad que busca alinear su desarrollo productivo con la formación de talento, en un momento donde la economía digital redefine las oportunidades de empleo y crecimiento.