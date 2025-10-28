Suscribirse

Tecnología

Así funciona la nueva herramienta de WhatsApp para limpiar su celular directamente desde los chats

Esta opción se ha implementado en la pantalla de información de cada chat individual o grupal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
28 de octubre de 2025, 6:39 p. m.
A medida que WhatsApp se convierte en una herramienta de comunicación indispensable, también se vuelve un blanco para los estafadores que buscan aprovecharse de los usuarios con una nueva modalidad de robo.
La compañía pretende facilitar este proceso de gestión del espacio. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

WhatsApp ha comenzado a probar una nueva herramienta de Administrar Almacenamiento en los chats, de manera que los usuarios podrán mantenerse informados sobre el almacenamiento que ocupa una conversación concreta, así como los documentos compartidos y gestionarlo directamente desde dicho chat.

La red social de mensajería instantánea ya dispone de una opción de administración de almacenamiento general ubicada en el apartado de ‘Almacenamiento y datos’ en la ‘Configuración’ de la aplicación, con la que los usuarios pueden visualizar cuánto almacenamiento está ocupando WhatsApp en sus dispositivos móviles, así como revisar y eliminar elementos y conversaciones para gestionar el espacio.

Miles de archivos innecesarios se guardan a diario en los teléfonos a través de WhatsApp sin que los usuarios lo perciban.
Un ajuste rápido en el menú de WhatsApp puede ayudar liberar memoria interna. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Sin embargo, la compañía pretende facilitar este proceso de gestión del espacio ofreciendo una nueva herramienta de ‘Administrar Almacenamiento’ disponible directamente desde cada chat, donde mostrará información relacionada con el espacio que ocupa cada conversación de forma individual.

En este sentido, WhatsApp ha comenzado a probar esta opción con la versión beta para dispositivos iOS (25.31.10.70), aunque también se ha puesto a disposición de la beta de Android (2.25.31.13), tal y como ha podido conocer el medio especializado WaBetaInfo, quien ha tenido acceso a esta función.

Contexto: Antes de instalar cámaras de seguridad en casa, evite cometer estos errores que pueden salirle costosos

En concreto, la nueva opción de Administrar Almacenamiento se ha implementado en la pantalla de información de cada chat individual o grupal, y ha sido ideada para que los usuarios accedan más rápido a sus archivos multimedia compartidos en una conversación concreta y puedan gestionarlos, ordenarlos o eliminarlos para liberar espacio de forma más eficiente.

De esta manera, al integrar el acceso directo en cada chat, los usuarios pueden gestionar su almacenamiento con respecto a la red social de forma más concreta, accediendo exclusivamente a los contenidos enviados y recibidos en cada conversación, sin necesidad de gestionarlo desde la configuración general, donde todos los contenidos aparecen mezclados.

WhatsApp deja de funcionar este 31 de octubre en esta lista de celulares
Los usuarios también podrán conocer de forma más sencilla qué conversaciones ocupan más espacio en el almacenamiento. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, los usuarios también podrán conocer de forma más sencilla qué conversaciones ocupan más espacio en el almacenamiento de su smartphone y eliminar archivos innecesarios para recuperar espacio, ya sean fotos, videos o documentos, que aparecen organizados por tamaño.

Con todo, para liberar espacio en el dispositivo con esta función de ‘Administrar Almacenamiento’ en los chats, se deberá pulsar en la información del perfil, deslizar hasta ‘Administrar almacenamiento’ y una vez dentro, eliminar los documentos o fotografías no deseados.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Suspenden nuevamente el debate de la reforma a la salud en el Congreso; estas fueron las razones por las que se aplazó

2. Verónica Alcocer podría ser investigada luego de las revelaciones del presidente Petro. Estas son las advertencias de un experto

3. Aída Victoria Merlano apareció cantando y tirando dura pulla a su ex en una fiesta; se refirió a los “problemas mentales”

4. Cuestionan si Petro “escondió” informe clave sobre cultivos ilícitos; el presidente respondió desde Arabia Saudita

5. Terror en el aire: pasajero apuñala a dos adolescentes en pleno vuelo desde Chicago

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappherramienta AlmacenamientoFunciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.