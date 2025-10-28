Suscribirse

Antes de instalar cámaras de seguridad en casa, evite cometer estos errores que pueden salirle costosos

Aunque brindan más tranquilidad, una mala instalación puede disminuir su efectividad.

Redacción Tecnología
28 de octubre de 2025, 5:37 p. m.
Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado indispensable para las familias.
Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado indispensable para las familias. | Foto: Getty Images

Hoy en día, garantizar la seguridad del hogar se ha transformado en una prioridad para muchas familias. Las cámaras de seguridad representan una herramienta esencial que no solo permite observar lo que ocurre en tiempo real, sino también disuadir posibles intrusos y reaccionar de manera oportuna ante cualquier incidente.

Estos sistemas inteligentes, cada vez más sofisticados, ofrecen funciones avanzadas como detección de movimiento, visión nocturna y acceso remoto desde dispositivos móviles. Sin embargo, aunque su implementación promete mayor tranquilidad y control, la falta de una correcta instalación o configuración puede reducir considerablemente su efectividad.

Usuarios de AirBnb pueden reportar a los anfitriones que tengan cámaras ocultas en sus alojamientos.
Las cámaras de seguridad representan una herramienta esencial. | Foto: Getty Images

Según información de expertos, como EZVIZ, y el blog JER Technology Company, existen errores que pueden cometerse durante la instalación y el uso de cámaras de seguridad, tanto interiores como exteriores. Por lo que, identificar y corregir estos aspectos resulta fundamental para asegurar una vigilancia efectiva y prevenir posibles vulnerabilidades.

¿Cuáles son los errores que no debe cometer?

EZVIZ señaló que uno de los errores más frecuentes al instalar cámaras de seguridad es no planificar correctamente su ubicación ni tener en cuenta las condiciones del entorno. Factores como la luz natural, la sombra o los reflejos pueden alterar la calidad de la imagen y dificultar la identificación de detalles importantes.

Cámara de seguridad para hogares
Cámara de seguridad para hogares | Foto: Getty Images

Además, colocar los dispositivos cerca de fuentes de calor, ramas que se mueven con el viento o cortinas puede generar falsas alarmas y disminuir la eficacia del sistema.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es el aprovechamiento de las funciones inteligentes que incorporan los modelos más modernos. Estas cámaras ofrecen herramientas como la detección de movimiento, el reconocimiento facial o las alertas en tiempo real, diseñadas para optimizar la vigilancia.

Es importante elegir bien en qué lugar se va ubicar el dispositivo.
La luz, las sombras y los reflejos pueden afectar la imagen y dificultar ver los detalles. | Foto: Getty Images

No configurar ni revisar correctamente la conexión puede provocar fallos en la transmisión o pérdida de grabaciones, lo que reduce la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

También resulta esencial ajustar los ángulos de grabación para respetar la privacidad de los vecinos. Las cámaras deben enfocarse exclusivamente hacia la propiedad propia, evitando capturar patios, ventanas o accesos ajenos

A su vez, descuidar el mantenimiento del sistema es otro error común. La acumulación de polvo, humedad o suciedad en las lentes puede afectar la calidad de la imagen y reducir el rendimiento del equipo. Además, no revisar el almacenamiento con regularidad puede provocar que las grabaciones se sobrescriban o se eliminen sin previo aviso.

Por su parte, JER Technology Company advirtió que, si las cámaras no se colocan correctamente o no se siguen las recomendaciones del fabricante, es posible que su funcionamiento se vea afectado o que queden expuestas a daños y manipulaciones.

Por ello, recomiendan revisar las instrucciones con detalle o recurrir a un profesional que garantice una colocación segura y eficiente. Además, la calidad del equipo también influye en el nivel de protección: optar por cámaras de baja gama puede generar imágenes poco claras y dejar puntos ciegos.

