Antes de instalar una aplicación, revise si cumple con estos requisitos para evitar que roben todas sus cuentas bancarias

Los ciberdelincuentes pueden crear cuentas de desarrollador, modificar aplicaciones originales e incluir código malicioso antes de publicarlas como si fueran auténticas.

8 de marzo de 2026, 7:14 a. m.
Dentro de la amplia oferta de aplicaciones disponibles, algunas pueden ser maliciosas.
Dentro de la amplia oferta de aplicaciones disponibles, algunas pueden ser maliciosas.

Los teléfonos celulares se han caracterizado durante años por ser herramientas de comunicación que permiten realizar llamadas, videollamadas y enviar mensajes. Sin embargo, con el tiempo también se han convertido en importantes fuentes de entretenimiento, ya que ofrecen acceso a una amplia gama de aplicaciones, desde plataformas de streaming hasta videojuegos y otros servicios digitales.

Dependiendo de la capacidad de cada dispositivo móvil, los usuarios pueden instalar las aplicaciones que necesiten. No obstante, dentro de la amplia oferta disponible es posible que algunas apps maliciosas se cuelen y formen parte de planes diseñados por personas inescrupulosas para instalar malware.

Este tipo de software está diseñado para infiltrarse en el dispositivo sin el consentimiento del propietario y puede permanecer oculto mientras realiza distintas acciones dañinas. Según su naturaleza, las consecuencias pueden ir desde molestias menores hasta el robo de información sensible.

Por esta razón, es fundamental aprender a identificar la presencia de aplicaciones maliciosas en el sistema del celular para tomar las medidas necesarias y reducir los riesgos asociados. Cuando esto ocurre, suelen aparecer señales o cambios en el comportamiento del equipo que permiten sospechar de una posible infección.

Play Store de Google y App Store de Apple alojan alrededor de 50 aplicaciones prohibidas.
Las aplicaciones siempre se deben descargar en las tiendas oficiales para mayor seguridad.

El peligro de tener una aplicación maliciosa en el celular

Las aplicaciones falsas pueden distribuirse a través de tiendas de terceros, plataformas no oficiales e incluso tiendas de aplicaciones legítimas. En estos casos, los ciberdelincuentes pueden registrarse como desarrolladores, modificar apps auténticas para incluir código malicioso y publicarlas como si fueran originales.

Sale a la luz nueva modalidad de estafa que despoja cuentas bancarias con solo hacer clic en este mensaje que llega a su celular

De acuerdo con expertos de Kaspersky, las aplicaciones falsas suelen circular mediante campañas de ingeniería social. Por ejemplo, los estafadores pueden enviar correos electrónicos o mensajes de texto que aparentan provenir de bancos, empresas de tarjetas de crédito u otras marcas reconocidas para engañar a las personas y motivarlas a descargas que comprometan sus datos.

Por ello, los especialistas recomiendan revisar las reseñas y desconfiar de comentarios demasiado positivos o repetitivos, dado que podrían tratarse de opiniones falsas.

También es importante identificar errores gramaticales en la descripción de la aplicación, pues las apps legítimas suelen cuidar este aspecto. Otro factor clave es verificar el número de instalaciones, el nombre del desarrollador y su reputación.

Asimismo, se aconseja revisar la fecha de lanzamiento, los permisos solicitados y la frecuencia de las actualizaciones, ya que solicitudes excesivas o comportamientos inusuales pueden representar señales de alerta. De igual forma, se recomienda observar el icono y evitar aquellas que copian o alteran el diseño de apps populares.

En la búsqueda de más funciones, muchas personas terminan descargando versiones modificadas de aplicaciones populares.
En la búsqueda de más funciones, muchas personas terminan descargando versiones modificadas de aplicaciones populares.

Para proteger el dispositivo, en caso de detectar una aplicación sospechosa se debe eliminar de inmediato, reiniciar el teléfono, ejecutar un antivirus y denunciar la app en la tienda correspondiente.

Igualmente, es recomendable descargar únicamente aplicaciones útiles desde tiendas oficiales, verificar el desarrollador, las reseñas y el número de descargas antes de realizar la instalación.

También se sugiere evitar hacer clic en enlaces sospechosos o promesas exageradas, revisar los permisos solicitados y utilizar fuentes confiables para buscar aplicaciones populares o específicas. Finalmente, es importante familiarizarse con las funciones de seguridad del dispositivo para reducir el riesgo de infección.

