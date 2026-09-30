Escándalo del magistrado Vladimir Fernández en la UNGRD se discute a esta hora en la Corte Constitucional

A principios de 2025, SEMANA reveló que Sandra Ortiz, exconsejera de la Presidencia, tendría información clave sobre cómo la plata corrupta que se movió en el saqueo a la UNGRD habría servido para aceitar la elección de Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de Petro, como magistrado de la Corte Constitucional, cargo que ocupa en la actualidad.

Exclusivo: SEMANA revela los chats de Sandra Ortiz sobre cómo se habría ‘cuadrado’ la elección de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional, con plata corrupta de la UNGRD

Esta revista conoció que esas alertas provocaron que algunos magistrados de la Corte Constitucional pusieran sobre la mesa los interrogantes que pesan detrás de Fernández, en medio de la Sala Plena que se lleva a cabo este miércoles 30 de septiembre, a las 3:00 p. m.

Otros togados esperan que la justicia empiece a dar resultados frente a los señalamientos contra el exsecretario jurídico de Petro, pero hasta el momento no se tiene contemplado que la Corte Constitucional se vaya a pronunciar frente a este episodio. Todo se podría definir después de la Sala de hoy.

Varia fuentes consutalada por SEMANA advirtieron que Fernández habría sido pieza clave para garantizar la elección de Luz Adriana Camargo como Fiscal General. Foto: SEMANA

Sin embargo, la ciudadanía ha pedido un pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a este episodio que ha generado serios cuestionamientos sobre uno de sus máximos representantes.

El escándalo detrás de Vladimir Fernández

Esta revista reveló en abril de 2025, en la portada de su edición impresa, las conversaciones de WhatsApp que la exconsejera para la Presidencia, Sandra Ortiz, habría sostenido para darle marcha a una presunta operación corrupta para garantizar que Fernández, un hombre de confianza de Petro, llegara al máximo tribunal de la justicia en Colombia.

En esos chats habría quedado en evidencia cómo Ortiz, al parecer, organizó un desayuno para el 13 de octubre de 2023 en la oficina del entonces presidente del Senado, Iván Name, a quien el Consejo de Estado le decretó la ‘muerte política’ por el escándalo de la UNGRD, al que supuestamente también asistió Vladimir Fernández, para la época secretario jurídico de Petro, y el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia.

Ese desayuno habría ocurrido un día después de que Name presuntamente recibió el primer pago de la UNGRD por 1.500 millones de pesos de parte de Ortiz en Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá. La llamada “mensajera” dijo en su momento a la Fiscalía que esos pagos habrían facilitado el trámite de las reformas del Gobierno Petro en el Congreso y, al parecer, para incluir en el orden del día la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

Las denuncias también aparecieron cuando la revista Cambio reveló chats en los que habría quedado en evidencia que el propio Fernández, al parecer, era el padrino político de Olmedo López, supuestamente impulsó su llegada a la dirección de la UNGRD y hasta coordinó una presunta entrega de dinero.