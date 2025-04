Exclusivo: SEMANA revela los chats de Sandra Ortiz sobre cómo se habría ‘cuadrado’ la elección de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional, con plata corrupta de la UNGRD

Cuatro días antes de la elección de Fernández en la plenaria del Senado, Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones, organizó un desayuno. Fue el 13 de octubre de 2023 en la oficina del entonces presidente del Senado, Iván Name. Además de Ortiz y Name, habrían asistido el propio Vladimir Fernández, en ese momento secretario jurídico del Gobierno Petro, y el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González.

Dicho desayuno ocurrió un día después de que Name, al parecer, recibió un primer pago de la UNGRD por 1.500 millones de pesos de parte de Ortiz en Residencias Tequendama, en Bogotá. Según le dijo la llamada mensajera a la Fiscalía, esos sobornos a Name tenían un doble objetivo: por un lado, que ayudara en el trámite de las reformas del Gobierno Petro en el Congreso y, por otro lado, que incluyera en el orden del día la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

El mismo día del desayuno, el 13 de octubre, en la noche, Sandra Ortiz le entregó los restantes 1.500 millones de pesos a Name de plata corrupta de la UNGRD, según confesó en la Fiscalía.

“No se me pierda”

Las conversaciones se inician en la mañana del 3 de octubre de 2023. Ese día, Fernández le envió tres mensajes a Sandra Ortiz, en los que le suplicó su ayuda en el Congreso de cara a la votación. “No se me pierda. La necesito en el Senado. Plissss”, le escribió a las 8:31 a. m.

Sandra Ortiz le reveló a la Fiscalía que días más tarde, el 9 de octubre, hubo una reunión con Iván Name en su oficina, en la Presidencia del Senado, a la que también habría asistido Carlos Ramón González. Los chats demuestran que, efectivamente, ese 9 de octubre Ortiz abordó a Name sobre el mediodía. “Hola, querido presidente, te he estado llamando para concretar nuestra reunión de hoy”, le dijo a las 12:44 p. m.