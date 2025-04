Este miércoles, luego de que SEMANA revelara que Sandra Ortiz tiene en su poder información que comprometería al magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, la Fiscalía salió a refutar la credibilidad de la exconsejera presidencial para las regiones. Según el ente acusador, ella tiene información “confusa y contradictoria”, pero en el escueto comunicado no se explica por qué la califican así.

Este medio conoció que la Fiscalía ha recibido evidencias según las cuales, presuntamente, los 3 mil millones de pesos que se le habrían dado al entonces presidente del Senado Iván Name tendrían doble finalidad: por un lado, agilizar el trámite de las reformas de Petro; y, por el otro, incluir en el orden del día la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. La Fiscalía podría compulsar copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara, dado el fuero de Fernández.

Lo que sí advierten desde la Fiscalía es que buena parte de la información que ha pretendido revelar Sandra Ortiz, en esos acercamientos con el ente acusador, no cuenta con el suficiente material probatorio que demuestre la veracidad de sus afirmaciones. La mayoría están basadas en supuestos y dichos que no pueden ser corroborables, por tanto, no pueden tomarse como evidencia en un evento al juicio.