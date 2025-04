“Vienen decisiones” por el saqueo a la UNGRD, advierte el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro

SEMANA: Magistrado, para quienes no lo conocen, ¿quién es usted?

O.T.: Soy abogado de la Universidad de la Gran Colombia y juez de profesión y vocación. Inicié mi vida profesional en 1985, cuando me posesioné como juez promiscuo municipal de San Juanito, en el departamento del Meta. Para entonces era un pueblo sin carretera y sin energía eléctrica. El transporte era a caballo, la luz era la del día y el único medio de comunicación con el exterior era la telegrafía, el telégrafo.

O.T.: Diría que es una deuda de la Justicia con la parte agraria. Al país le hacía falta tener una jurisdicción agraria. Con independencia de que sea o no una deuda, lo cierto es que el país requería una jurisdicción agraria, jueces especializados en resolver los problemas del campesino.

O.T.: La separación de poderes es un principio fundamental de cualquier Estado democrático y va unida a la independencia de los jueces. La independencia, hablando desde lo judicial, no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los ciudadanos, de la democracia y un derecho de la sociedad.

O.T.: No veo en este momento tensión ni fricción con ninguno de los poderes. La Corte Suprema de Justicia está trabajando adecuadamente, lo está haciendo bien, está trabajando con muchísimo denuedo.

SEMANA: A principio de año hubo una citación a los presidentes de las altas cortes para una reunión con el presidente Petro, en la Casa de Nariño. ¿Por qué no asistió ?

O.T.: Uno de los presidentes de una de las cortes estaba enfermo, hospitalizado, no podía asistir. El otro no podía asistir porque tiene unas decisiones que pueden generar sensibilidad. Con esas circunstancias era muy difícil la reunión.

O.T.: No, no nos hemos encontrado.

O.T.: No ha habido la oportunidad.

O.T.: No ha habido la oportunidad por ahora. Si institucionalmente, entre los cauces de la Constitución y de la ley, hubiera la oportunidad y la necesidad, claro que le atenderíamos.

O.T.: A mí me parece muy bien que la Constitución tenga ese mecanismo de participación democrática.

O.T.: La independencia judicial no solo es independencia judicial. Cuando hablamos de separación de poderes, cada uno tiene sus competencias y debe realizar sus actividades en el marco de esas competencias. Cada uno las ejercerá en ese esquema de separación e independencia.

SEMANA: ¿Cómo se puede interpretar ese respeto a la Justicia cuando el presidente no respeta decisiones judiciales como la salida de funcionarios diplomáticos a través de sentencias?

O.T.: El doctor Chaverra es un hombre muy importante. Un hombre serio, muy valioso, no solo para la Corte, sino para el país. Es un juez de carrera, toda su vida ha estado al servicio de la administración de justicia. Con él, lo único que hay que tener es respeto y admiración.

O.T.: Creo que uno debe pensar en la paz. No le pondría ni le quitaría apelativos. Necesitamos la paz, debemos dialogar, concertar, hacer todo lo que podamos por alcanzarla algún día.

O.T.: La Corte está cumpliendo su función adecuada y respetuosamente (...) lo que vaya a pasar en las elecciones, como vaya a pasar, es un tema de especulación, visto a futuro, sobre el cual la Corte no puede tener en este momento ni opinión ni predisposición.

O.T.: En el pasado hubo inconvenientes y ustedes los han conocido. Hemos tenido en nuestra historia muchos eventos de esa connotación. Este año yo no he visto ni he sentido información acerca de ese tipo de circunstancias.