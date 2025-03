Gobierno Petro tiene otro hueco fiscal: esta es la millonaria cifra que dejará de recibir en el 2025 por recortes en la cooperación internacional

La cooperación de Estados Unidos con Colombia está en jaque. Organizaciones no tienen cómo pagar nóminas y continuar proyectos

Contexto: La cooperación de Estados Unidos con Colombia está en jaque. Organizaciones no tienen cómo pagar nóminas y continuar proyectos

El presidente Petro tiene claro que hay tareas que quedaron en el limbo por la determinación tomada por la Casa Blanca. En el caótico consejo de ministros del 4 de febrero, la canciller, Laura Sarabia, dijo que Usaid ya no apoyaría los programas del Gobierno, por lo que el jefe de Estado la instó a buscar recursos, porque esas tareas debían, a su juicio, ser financiadas con capital propio.

En consejo de ministros del 4 de febrero, la canciller, Laura Sarabia, dijo que Usaid ya no apoyaría los programas del Gobierno, por lo que Petro la instó a buscar recursos, porque esas tareas debían, a su juicio, ser financiadas con capital propio. | Foto: PRESIDENCIA

Pero buscar esos fondos no es tan sencillo. El Estado comenzó 2025 con un boquete presupuestal de al menos 12 billones de pesos, pues no pudo tramitar su segunda reforma tributaria. Incluso, los ministerios han ajustado las contrataciones por sus problemas presupuestales, y las entidades no cuentan con recursos para contratar personal.