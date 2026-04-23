Procuraduría abrió indagación para esclarecer denuncias de presunta corrupción en el Fondo Adaptación, ventiladas por Carlos Carrillo

SEMANA conoció que la Procuraduría dio apertura a una indagación previa para identificar o individualizar a los presuntos responsables de las eventuales irregularidades denunciadas en el Fondo Adaptación por Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El fundamento de la decisión es el contenido de una entrevista que atendió Carrillo este 23 de abril, en la que alertó sobre supuestos hechos de corrupción en el fondo que administra Angie Rodríguez, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia que lo vinculó a él en un aparente concierto para delinquir.

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Las inconsistencias se tendrían en un contrato que tiene como objetivo “recuperar la dinámica hídrica del río Cauca en La Mojana, celebrado entre el Fondo y el consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025″, detalló el ente de control disciplinario con base en las declaraciones que suministró el director de la UNGRD.

Al parecer, funcionarios del Fondo Adaptación habrían realizado exigencias de carácter económico al señor Freddy Alejandro Covilla, en su calidad de representante legal del contratista, por un valor del 10 por ciento del total de dicho negocio, equivalente a 13.597 millones de pesos.

Procuraduría General de la Nación abrió indagación. Foto: Foto: Archivo Colprensa

“Ello, supuestamente con la finalidad de que el Fondo le realizara el desembolso del 37 por ciento que debía cumplirse al segundo mes de ejecución de acuerdo con lo pactado en el contrato”, se lee en la decisión de la Procuraduría General de la Nación.

La indagación se extenderá por seis meses. En ese tiempo, la entidad revisará las denuncias, testimonios y material documental. Hasta ahora, al Fondo se le pidió la copia del contrato, los informes de supervisión que justificaron los pagos al contratista hasta la fecha, los certificados de los pagos realizados al contratista y los documentos que aportó el contratista para participar en el proceso contractual, entre otros.

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También se le pidió a Carlos Carrillo rendir cuentas: “Citar al doctor Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, con la finalidad de que, bajo la gravedad de juramento, concrete los hechos puestos en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación, relacionados con los hechos posiblemente irregulares en la ejecución del contrato 385-2025-l”.