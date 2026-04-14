Sigue el ‘fuego amigo’ en el Gobierno Petro. Se conoció que el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, denunció en la Fiscalía presuntas irregularidades en el Fondo Adaptación, liderado por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia.

“Ayer radiqué ante Fiscalía una denuncia, junto con la evidencia pertinente, por el delito de concusión por el posible cobro de coimas en el Fondo Adaptación”, dijo Carrillo en su cuenta de X este 14 de abril.

Fondo de Adaptación, ¿un botín político? Estalla guerra interna y el petrismo puro queda en la mira por presuntas irregularidades

El alto funcionario solicitó a las autoridades la mayor celeridad para judicializar estos actos: “Necesitamos una política de tolerancia cero con los actos de corrupción. El proceso del cambio en Colombia debe erradicar prácticas como esas de nuestro proceso político; el Pacto Histórico no puede repetir el camino que han recorrido otros procesos de izquierda en América Latina”.