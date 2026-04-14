Judiciales

Corrupción en la UNGRD: por segunda vez rechazan el preacuerdo de Olmedo López. Fuerte reclamo a la Fiscalía

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no aceptó los lineamientos de la negociación realizada por el exdirector de la UNGRD y la Fiscalía General.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
14 de abril de 2026, 4:25 p. m.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconoció su responsabilidad en dos delitos.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconoció su responsabilidad en dos delitos. Foto: guillermo torres-semana

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez, volvió a recibir un “no” frente al preacuerdo firmado con la Fiscalía General.

¿Se derrumba la investigación por el saqueo en la UNGRD con la caída del principio de oportunidad del testigo estrella Olmedo López?

En la decisión judicial, emitida en la tarde de este martes, 14 de abril, la magistrada consideró que el preacuerdo no cumple con varios requisitos exigidos por la ley.

En su intervención, la togada advirtió que no existió una especificación sobre la reparación a las víctimas acreditadas dentro de este proceso penal, entre las que se encuentran dos comunidades indígenas wayúu de La Guajira.

Olmedo López aceptó en el preacuerdo su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer.

En desarrollo…

YouTube video FSArqmVowZM thumbnail