Corrupción en la UNGRD: por segunda vez rechazan el preacuerdo de Olmedo López. Fuerte reclamo a la Fiscalía

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez, volvió a recibir un “no” frente al preacuerdo firmado con la Fiscalía General.

¿Se derrumba la investigación por el saqueo en la UNGRD con la caída del principio de oportunidad del testigo estrella Olmedo López?

En la decisión judicial, emitida en la tarde de este martes, 14 de abril, la magistrada consideró que el preacuerdo no cumple con varios requisitos exigidos por la ley.

En su intervención, la togada advirtió que no existió una especificación sobre la reparación a las víctimas acreditadas dentro de este proceso penal, entre las que se encuentran dos comunidades indígenas wayúu de La Guajira.

Olmedo López aceptó en el preacuerdo su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer.

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