El exfuncionario, según la Fiscalía, no ha firmado la matriz de colaboración que lo convierte en testigo

La fiscal María Cristina Patiño, la misma que tiene arrodillados a los principales protagonistas de este escándalo, le respondió a Olmedo López y su defensa. Le recordó al exdirector de la UNGRD que es un procesado, un victimario en este escándalo de corrupción y no una víctima.

Incluso, según la fiscal Patiño, es Olmedo López, el mismo que asegura lo dejaron solo, quien no ha firmado la matriz de colaboración que hace parte del principio de oportunidad, listo desde el mes de marzo . En otras palabras, López, a la luz de la formalidad judicial, no es testigo de nada y es allí donde está el problema para su propia defensa.

“Desde marzo está dispuesta la matriz de colaboración para la firma del señor Olmedo López y a la fecha no ha firmado estamos esperando a que la firme Entonces no entiendo por qué se queja de la falta de apoyo y de colaboración de la fiscalía cuando él tampoco ha cumplido su compromiso”, dijo la fiscal del caso.

Un juez de conocimiento advirtió que la Fiscalía no logró de concretar en debida forma y bajo los estándares de legalidad el acuerdo al que llegó con Olmedo López , principalmente el monto del peculado, no fue claro en la exposición del ente acusador y además, al fijar las multas producto de la eventual condena, se calcularon en salarios mínimos mensuales vigentes del año equivocado.

“La decisión fue ayudar a Olmedo López en el recurso y así se hizo con una argumentación profunda seria y jurídica de manera tal que no entiendo por qué Olmedo López dice que lo dejamos solo que no se ha protegido a su familia. Porque en este momento su esposa y sus hijos cuentan con protección y él y no es cierto que sea un testigo nuestro”, explicó la delegada de la Fiscalía.