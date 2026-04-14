Corrupción en la UNGRD: Olmedo López revela que entregará más información. “Si la justicia requiere más, habrá más”

En una carta firmada y con su respectiva huella dactilar, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez, manifestó que su compromiso de colaboración con las autoridades judiciales sigue en firme.

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Esto pese a los obstáculos que se han presentado, entre los que se encuentran la no aprobación del preacuerdo firmado con la Fiscalía, pasando por las amenazas hasta llegar al ofrecimiento de sobornos.

“Esta decisión de decir la verdad no ha estado exenta de presiones, riesgos e intentos de interferencia”, señaló López en su ‘carta a Colombia’.

En otro de los apartados manifestó que está dispuesto a entregar más información sobre este caso de corrupción que sacudió al actual Gobierno.

“Continuaré cooperando y atendiendo cada llamado a las autoridades. Si la justicia requiere más, habrá más”, aseveró el exfuncionario, quien se encuentra actualmente privado de la libertad.

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El exdirector de la UNGRD aseveró que desde el primer minuto tomó la decisión de entregarle pruebas fehacientes a la Fiscalía General, revelando de esta forma la existencia del llamado “cónclave” que se celebró en la Casa de Nariño.

“Un espacio en el que coordinaban acciones dirigidas a corromper congresistas y direccionar contratos”, señaló. En este caso, entregó los nombres de los principales protagonistas; entre estos, los exdirectores del Dapre, Carlos Ramón González, y de Función Pública, César Manrique Soacha (hoy prófugos de las autoridades).

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Así como de los congresistas Iván Name y Andrés Calle y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; además de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. “No se trata de versiones aisladas ni de afirmaciones sin sustento”, señaló el exdirector de la UNGRD.

“Mis declaraciones son veraces y han sido respaldadas por pruebas y por otros testimonios que coinciden con lo que he venido revelando, quienes también han decidido colaborar con la justicia mediante principios de oportunidad y acuerdos formales. Esto demuestra que no estamos frente a hechos individuales o versiones aisladas, sino frente a una estructura que ha quedado en evidencia”, complementó.

Las declaraciones que se han entregado han permitido esclarecer —enfatizó— la forma en cómo “operó la estructura de corrupción” que saqueó los recursos de la UNGRD y que “afectó gravemente la confianza en las instituciones de los recursos públicos”.

Este martes, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá definirá si avala o no el nuevo preacuerdo firmado entre Olmedo López y la Fiscalía General.

El exfuncionario reconoció su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Igualmente, se comprometió a devolver a las arcas del Estado el dinero del que se apropió irregularmente durante su gestión.