El escándalo por el saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue creciendo como espuma. La última salpicada es la senadora Berenice Bedoya, quien también habría formado parte de la repartija de contratos a cambio del respaldo a las iniciativas del Gobierno Petro. SEMANA revela en exclusiva el testimonio que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le entregó a la Fiscalía sobre Bedoya, quien también es presidenta del partido Alianza Social Independiente (ASI).

El 13 de junio de 2023, mientras la Comisión Séptima del Senado se preparaba para debatir la aún incierta reforma pensional, López llegó hasta el Congreso para reunirse con la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, según su testimonio, por instrucción del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

López confesó que ese día le envió a Peralta su nombre y número de cédula para autorizar el ingreso al Congreso. La cita fue en la oficina 338B, pero llegó directo a la Comisión Séptima, donde estaba la senadora, a quien identificó como la “coordinadora del equipo de Gobierno”, participando en el debate de la pensional.

Documentos que prueban la implicación de la UNGRD en el escándalo de corrupción. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Olmedo López terminó sentado entre las dos senadoras (ver foto) y, según su declaración a la Fiscalía, “ella (Peralta) inició una conversación con la senadora Berenice Bedoya (...) y lo primero que me presentan allí en pantalla su celular, que luego, el 15 de junio, me lo envía, y es la posibilidad de tramitar a través de la UNGRD un contrato (sic)”.

El ahora testigo estrella le precisó a la Fiscalía que su encuentro con las congresistas se programó una semana antes, cuando el entonces ministro Velasco le pidió “apoyar” a la Comisión Séptima del Senado. En ese momento se debatía la pensional, pero ante la pregunta sobre ese apoyo no dejó duda: “Queda claro, es con contratos o con puestos”.

López manifestó que Velasco no fue claro en el apoyo que estaban pidiendo, pero luego de la reunión con Peralta todo fue obvio: “Lo primero que me presentan es un contrato para tramitar en la UNGRD”.

Según Olmedo López, la senadora Berenice Bedoya, con coordinación de Martha Peralta, pidió contratos de la UNGRD en Meta y Casanare. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Nuevamente, López señaló a Velasco, quien ha estado salpicado desde el primer momento en el escándalo y, según su versión, era “recurrente” que le expresara su aspiración de tener cuotas burocráticas en la subdirección de Reducción, la subdirección de Manejo y la subdirección general en la UNGRD.

Dos días después de ese debate, según contó López en la Fiscalía, Martha Peralta le envió por WhatsApp documentos que estarían relacionados con unos contratos que debía viabilizar la UNGRD en Meta y Casanare para beneficiar a la congresista Bedoya. “Buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la UNGRD, la misma senadora, el día 13 de junio a las 9:25 a. m., me envía ese proyecto y otro proyecto de la Unidad, para Aguazul, Casanare”, declaró Olmedo López.

Olmedo López, exdirector de la UNGRD. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El exdirector de la UNGRD le entregó a la Fiscalía dos cuadros que le habrían enviado las congresistas sobre las obras que debían pasar de simples “radicados” a convertirlas en “contratación (...) formaba parte de acondicionamientos, a cambio de votaciones en esa comisión”, confesó López. Incluso, mencionó que en un momento, Pedro Rodríguez, su exasesor, se encargó de esas tareas con el Congreso.

Olmedo López, quien sigue esperando el preacuerdo con la Fiscalía, también detalló que su presencia ese día en el Congreso fue para “tener satisfechos a los congresistas”. Aclaró que, aunque la senadora Bedoya es de Antioquia, su interés por los contratos se ubicaba en Meta y Casanare, debido a la robusta presencia política que tiene la ASI en esos departamentos.

La senadora Martha Peralta ya había sido señalada por Olmedo López como protagonista del saqueo de recursos de la UNGRD dirigidos para La Guajira. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En este nuevo testimonio, López habló de direccionamiento de contratos y de una solicitud específica que salió de la reunión en la Comisión Séptima para que “contrate personal de la UNGRD”, esto por petición directa de Martha Peralta, quien fungía como la coordinadora de la pensional y le pidió “importancia para atender a los congresistas”.