Los candidatos de la UNGRD: las cuestionadas alianzas de la senadora Martha Peralta y Juan Loreto, en La Guajira, para seguir en el Congreso

La senadora Martha Peralta quiere repetir periodo como senadora y las alianzas para volver a ocupar su curul la estarían llevando hacia un reconocido ‘patrón’ de la política que ha sido señalado, al igual que ella, como uno de los principales responsables de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en La Guajira.

SEMANA tuvo acceso a una fotografía que se tomó el pasado mes de agosto durante las fiestas de la Virgen Estrella del Mar, en el corregimiento de Puerto Estrella, en Uribia (La Guajira), donde quedó registrado el encuentro que sostuvo la senadora del Pacto Histórico con varios alcaldes de ese departamento y una persona que llamó la atención de los asistentes: Germán ‘el Manchi’ Mejía.

La senadora Martha Peralta fue captada junto a Germán 'el Manchi' Mejía.

El hombre es un reconocido cacique de la política que pasó por la Asamblea de La Guajira, tiene estilo conservador, sufrió un atentado sicarial y estaría relacionado con la corrupción que se tomó al departamento de La Guajira, con casos como los carrotanques, las plantas desalinizadoras y los jagüeyes.

De hecho, SEMANA conoció un chat que Olmedo López le habría enviado a Sneyder Pinilla, el 22 de enero del año pasado, en el que le pidió darle “orden de ingreso al Batallón Matamoros de Uribia: va a revisar la instalación de las mangueras. Germán Mejía Sierra”, y con el nombre envió su número de cédula. Esto deja en evidencia la cercanía del Manchi con los entonces directivos de la UNGRD.

En medio de esos cuestionamientos, hace pocos días la senadora Peralta quedó registrada en una foto sentada al lado de Mejía Sierra, quien vestía una camisa de color azul, una gorra negra y gafas oscuras.

En la foto estaban los alcaldes de Uribia, Jaime Luis Buitrago; Albania, Nera Robles, y la diputada Yasmira Lindao, hermana del exregistrador de Maicao, Basilio Lindao, capturado por expedir cédulas falsas.

Estas serían las principales alianzas políticas que estaría buscando la congresista del Pacto Histórico para impulsar su campaña al Senado. De hecho, en La Guajira se habla que su fórmula a la Cámara de Representantes sería el congresista Juan Loreto Gómez, a quien lo investigan por la supuesta manipulación de testigos en el caso de posible fraude electoral que protagonizó su mamá, la exrepresentante María Cristina Soto, quien también estaría en la compulsa de copias de la Fiscalía a la Corte Suprema por un escándalo de corrupción de contratos en el Invías, similar al de la UNGRD.

Jaime Luis Buitrago, alcalde de Uribia, aparece en esta foto.

SEMANA se contactó con la senadora Martha Peralta para saber su respuesta sobre su relación con Germán ‘el Manchi’ Mejía, pero respondió que la foto se dio en unas “fiestas patronales de pueblo a las que van miles de personas”. Esto, a pesar de que en la imagen apareció tocándole la pierna al influyente líder político, lo que demostraría la confianza que existe entre los dos.

Asimismo, descartó que sus movimientos políticos en La Guajira tengan como fin lanzarse junto a Juan Loreto Gómez. Dijo que “llevará cámara especial indígena”, como fórmula para lograr otra curul en la Cámara de Representantes.

Pero la foto que protagonizó Peralta deja en el aire las alianzas políticas que estaría pactando con personas como Jaime Luis Buitrago, alcalde de Uribia, uno de los municipios donde saquearon la inversión que se iba a hacer a través de la UNGRD.

SEMANA conoció un chat que Olmedo López le habría enviado a Sneyder Pinilla.

Incluso, el director de esa entidad, Carlos Carrillo, se negó a desembolsar más de 230.000 millones de pesos comprometidos por el exdirector Olmedo López para supuestamente atender emergencias, después de que ese municipio fue el epicentro de los famosos 40 carrotanques que costaron más de 46.000 millones, en un contrato direccionado del cual hasta habrían sacado plata para entregarles a Iván Name, expresidente del Senado, y a Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara.

El socio político de la senadora Peralta, el Manchi Mejía, es el papá de María Alejandra Mejía, la directora de la UNGRD en Uribia, muy cercana a Olmedo López. Incluso, advierten que fue quien convenció a López y al exsubdirector Sneyder Pinilla de priorizar a su municipio en el programa de suministro de agua con el famoso contrato de los carrotanques.

El Manchi Mejía ha sido señalado por varias fuentes, y así lo reconoce Olmedo López, como una persona muy cercana al exdirector, al punto de asesorarlo en los multimillonarios proyectos que iba a invertir la UNGRD en La Guajira, como la instalación de plantas desalinizadoras en varios municipios, la contratación de maquinaria amarilla y la construcción de jagüeyes. El exdiputado también ha sido identificado en la región como el encargado de seleccionar a los contratistas para esas obras, después de la cercana relación que empezó a tener con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, lo que le habría permitido entrar en negocios como la construcción de los jagüeyes.

La influencia del Manchi Mejía con los exdirectivos de la UNGRD llegó a tal punto que hasta en redes sociales hay fotos de Sneyder Pinilla, el condenado exsubdirector de la entidad, reunido con él y con el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, mientras visitaban un proyecto en esa región del país.

El representante Juan Loreto Gómez buscaría repetir en su curul de la mano de la senadora Martha Peralta.

De hecho, la misma alcaldía de Uribia, pero en la administración de Bonifacio Henríquez, publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece Olmedo López hablándole a la comunidad por un megáfono y a su derecha lo acompaña el Manchi Mejía. En la imagen, además, está la directora de la UNGRD en ese municipio, María Alejandra Mejía, hija del cacique político y muy cercana a López.

Estos controvertidos encuentros que estaría sosteniendo la senadora Martha Peralta se dan mientras en la Corte Suprema de Justicia avanza la investigación en su contra por el caso de corrupción en la UNGRD. De hecho, el propio López la habría salpicado con las presuntas irregularidades, tal como lo advierte el principio de oportunidad publicado en exclusiva por SEMANA.

Olmedo López había direccionado multimillonarios contratos para inversión en Uribia.

El documento señala que la congresista de la coalición de Gobierno habría organizado una reunión en la UNGRD con Issa Rizcala y Jorge Rizcala, propietarios de la maquinaria amarilla que se necesitaba para la construcción de los jagüeyes en ese departamento.

Olmedo López relató en ese documento que le “encomendó” a Sneyder Pinilla, su entonces subdirector de Manejo de Desastres, que se hiciera cargo de adelantar un proceso contractual para finiquitar el negocio bajo “coordinación previa con Peralta Epieyú”, una orden de proveeduría que salió por más de 2.100 millones de pesos.

Sneyder Pinilla ha entregado chats con Martha Peralta, acordando los contratistas para obras de la UNGRD.

Esta revista se contactó con Germán ‘el Manchi’ Mejía para conocer su relación con la senadora Martha Peralta y las versiones que lo salpican con el saqueo a la UNGRD. Manifestó que su encuentro con Peralta fue “un evento público, donde asisten todos los devotos de la Virgen; relación política con ella no tengo”. Insistió en que solo la conoce porque es una “figura pública del departamento”.