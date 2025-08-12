Por lo general, en las investigaciones judiciales resulta complejo en convencer a un procesado para que confiese sus crímenes y resulta insólito que los implicados tengan que rogar para convertirse en testigos. Eso justamente le está ocurriendo a Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, a quien le negaron el preacuerdo y el principio de oportunidad.

El pasado 4 de agosto, un juez de Bogotá negó la negociación que la Fiscalía firmó con Olmedo López, el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, que le otorgaba un principio de oportunidad, con inmunidad para algunos delitos, a cambio de convertirse en testigo en este vergonzoso capítulo de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Conozca la estrategia de López para ser testigo. | Foto: SEMANA

En la misma audiencia, la defensa de Olmedo López y la Fiscalía, apelaron la decisión para que, en otra instancia, un juez revise los detalles de la negociación y le dé vida al principio de oportunidad. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la misma Fiscalía y la defensa, desistieron de esa apelación.

“Informando que desistían del recurso de apelación interpuesto contra la determinación adoptada por este despacho judicial en audiencia celebrada el día cuatro (4) de los corrientes mes y año, y cuya sustentación se repite que estaba programada para el día diecinueve (19) siguiente”, advirtió el juzgado que asumió la apelación.

La decisión de desistir de la apelación tiene como objetivo central corregir lo que advirtió el juez de primera instancia, para luego presentar, otra vez, el principio de oportunidad, con las recomendaciones del mismo juzgado. Así las cosas, garantizar la negociación y continuar con las otras líneas de investigación donde Olmedo López es testigo.

El juzgado, que recibió la apelación, también acusó recibido el desistimiento de la Fiscalía y la defensa. Luego de estudiar las circunstancias, concluyó que es posible avalar el desistimiento y permitir a la Fiscalía continuar con su intención inicial: la aprobación del principio de oportunidad, con los reparos resueltos.

“Bajo los anteriores presupuestos, se considera pertinente avalar el Desistimiento Al Recurso De Apelación interpuesto por la Fiscalía Delegada 9ª ante la Corte Suprema de Justicia, el defensor de confianza del procesado y el apoderado de la presunta víctima Comunidad Pororú sector Murujuy del municipio de Uribia – La Guajira, contra la decisión adoptada por este Juzgado el cuatro (4) de agosto de dos mil veinticinco (2025)”, señaló el juzgado tras aceptar el desistimiento.

Olmedo López insiste en ser testigo. | Foto: Suministrada a Semana API