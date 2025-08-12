Suscribirse

Nación

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, desistió de apelar la decisión que negó su negociación con la Fiscalía

El exfuncionario del Gobierno Petro quiere ser testigo, pero un juez rechazó el principio de oportunidad.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 9:30 p. m.
Rechazan principio de oportunidad a Olmedo López por falta de sustento de la Fiscalía.
Rechazan principio de oportunidad a Olmedo López por falta de sustento de la Fiscalía. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de: Foto: guillermo torres-semana

Por lo general, en las investigaciones judiciales resulta complejo en convencer a un procesado para que confiese sus crímenes y resulta insólito que los implicados tengan que rogar para convertirse en testigos. Eso justamente le está ocurriendo a Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, a quien le negaron el preacuerdo y el principio de oportunidad.

El pasado 4 de agosto, un juez de Bogotá negó la negociación que la Fiscalía firmó con Olmedo López, el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, que le otorgaba un principio de oportunidad, con inmunidad para algunos delitos, a cambio de convertirse en testigo en este vergonzoso capítulo de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Conclave Casa Nariño Gloria Ines Ramirez
Conozca la estrategia de López para ser testigo. | Foto: SEMANA

En la misma audiencia, la defensa de Olmedo López y la Fiscalía, apelaron la decisión para que, en otra instancia, un juez revise los detalles de la negociación y le dé vida al principio de oportunidad. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la misma Fiscalía y la defensa, desistieron de esa apelación.

“Informando que desistían del recurso de apelación interpuesto contra la determinación adoptada por este despacho judicial en audiencia celebrada el día cuatro (4) de los corrientes mes y año, y cuya sustentación se repite que estaba programada para el día diecinueve (19) siguiente”, advirtió el juzgado que asumió la apelación.

Lo más leído

La decisión de desistir de la apelación tiene como objetivo central corregir lo que advirtió el juez de primera instancia, para luego presentar, otra vez, el principio de oportunidad, con las recomendaciones del mismo juzgado. Así las cosas, garantizar la negociación y continuar con las otras líneas de investigación donde Olmedo López es testigo.

Contexto: Corrupción en la UNGRD: por decisión de la juez, audiencia clave contra Sneyder Pinilla será reservada

El juzgado, que recibió la apelación, también acusó recibido el desistimiento de la Fiscalía y la defensa. Luego de estudiar las circunstancias, concluyó que es posible avalar el desistimiento y permitir a la Fiscalía continuar con su intención inicial: la aprobación del principio de oportunidad, con los reparos resueltos.

“Bajo los anteriores presupuestos, se considera pertinente avalar el Desistimiento Al Recurso De Apelación interpuesto por la Fiscalía Delegada 9ª ante la Corte Suprema de Justicia, el defensor de confianza del procesado y el apoderado de la presunta víctima Comunidad Pororú sector Murujuy del municipio de Uribia – La Guajira, contra la decisión adoptada por este Juzgado el cuatro (4) de agosto de dos mil veinticinco (2025)”, señaló el juzgado tras aceptar el desistimiento.

OLMEDO LÓPEZ documento
Olmedo López insiste en ser testigo. | Foto: Suministrada a Semana API

Con esta decisión, en la que aprobaron el desistimiento, la Fiscalía y la defensa de Olmedo López pueden trabajar en corregir lo que el juez de primera instancia consideró equivocado y presentar nuevamente la negociación que convierta al exdirector de la UNGRD en testigo del ente acusador.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reacción de Alzate cuando un hombre le pidió dinero y esta fue la decisión que tomó: “Me prohibieron y me enseñaron”

2. Proponen que el nuevo estadio de Bogotá lleve por nombre Miguel Uribe Turbay

3. Jugador colombiano dejaría Inglaterra por Brasil: sus lesiones agilizarían “negocio confidencial”

4. Congreso decreta moción de duelo por tres días por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, esta es la resolución

5. Gobierno Trump da cifras históricas de deportaciones. “La frontera más segura que jamás existió”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Olmedo LópezFiscalía NegociaciónUNGRD

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.