Corrupción en la UNGRD: por decisión de la juez, audiencia clave contra Sneyder Pinilla será reservada

Este martes 12 de agosto, pese a las peticiones, la jueza 17 de control de garantías de Bogotá ordenó que la audiencia en la que se presentará el principio de oportunidad con el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Snyder Pinilla Álvarez se adelante de manera reservada.

Esto teniendo que, de hacer pública la diligencia judicial, se revelarán datos que pueden afectar el desarrollo de otras indagaciones contra funcionarios, dirigentes políticos, contratistas, empresarios y particulares.

En el principio de oportunidad firmado entre Sneyder Pinilla y la Fiscalía General el exfuncionario se comprometió a ser testigo de cargo en las investigaciones y juicios que se adelanten por este escándalo de corrupción.

En mayo de 2024, el exsubdirector de la UNGRD, entregó información que señalaba que los congresistas Iván Name y Andrés Calle recibieron 4 mil millones de pesos en sobornos.

Igualmente, entregó documentos que permitieron vincular a un grupo de altos funcionarios y dirigentes políticos en el desvío de millonarios contratos de la entidad.