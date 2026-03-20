Corte Suprema adelanta inspección al apartamento de Andrés Calle en Montería por el caso UNGRD

SEMANA conoció que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia adelanta, a esta hora, una inspección judicial en el apartamento que el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, tiene en la ciudad de Montería, Córdoba, en medio del proceso que avanza en su contra por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron hasta ese edificio, donde el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, le habría entregado a Calle 1.000 millones de pesos a cambio de que apoyara las reformas del Gobierno Petro desde su cargo en la Cámara de Representantes.

Corrupción en la UNGRD: Andrés Calle, expresidente de la Cámara, seguirá en la cárcel La Picota

De hecho, la Fiscalía relató sobre ese capítulo durante la audiencia contra el exsubdirector de la UNGRD: “1.000 millones de pesos en efectivo entregados personalmente por usted en Montería, Córdoba, al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle, de acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón Gonzáles Merchán, entonces director del Dapre, a Olmedo López”.

Pero ahora, el magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente del proceso contra Andrés Calle, donde también está metido el expresidente del Senado, Iván Name, trata de corroborar con la inspección judicial si la vivienda del expresidente de la Cámara corresponde a la como la describió Pinilla en su momento.

En mayo de 2024, SEMANA entrevistó en exclusiva a Sneyder Pinilla sobre este escándalo de grandes proporciones en la era Petro y aseguró: “Él vive en el edificio K62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy”.

Ese tipo de información es el que la Corte Suprema de Justicia trata de valorar para poder determinar si lo dicho por el exsubdirector de la UNGRD corresponde en este caso, por ejemplo, a las descripciones que entregó a la justicia en su momento sobre la vivienda de Calle Aguas.

El expresidente de la cámara de Representantes, Andrés Calle, permanece detenido en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, mientras avanza el juicio en su contra. Aunque ha intentado recuperar su libertad en varias oportunidades, la Corte Suprema le ha rechazado esas peticiones por argumentos relacionados con presuntos riesgos en su seguridad personal.

Andrés Calle fue trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá. Foto: Andrés Calle fue trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Calle esta imputado por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación para favorecer terceros, tras ser vinculado con el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.