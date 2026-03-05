En la tarde de este jueves 5 de marzo se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el proceso penal contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encuentran recluidos desde mayo pasado, los dos dirigentes políticos se presentaron ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Name, quien fue presidente del Senado en el año 2023, apareció sin sus habituales gafas, con barba, una chaqueta negra y una camisa a cuadros.

Mientras que Calle, quien fue presidente de la Cámara de Representantes para el mismo periodo legislativo, apareció con una camisa blanca y un blazer azul oscuro.

Al comienzo de la diligencia judicial, el magistrado ponente leyó la decisión en la cual se negaba el recurso de nulidad presentado por la defensa del representante a la Cámara por el Partido Liberal.

Así mismo, la negativa de práctica de unas pruebas documentales y testimoniales presentadas por los apoderados de los dos dirigentes políticos.

Name y Calle fueron acusados por los delitos de cohecho impropio (en calidad de coautor) y peculado por apropiación agravado (como intervinientes).

En la acusación se señaló que, en octubre de 2023, los dos congresistas recibieron millonarios sobornos para que convocaran votaciones en proyectos y reformas en los cuales tenía especial interés el Gobierno Petro.

Citando varias declaraciones, el dinero en efectivo se los entregó —en diferentes etapas— el entonces subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla Álvarez.

En este sentido, se señaló que por orden del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entonces Carlos Ramón González, se le entregaron tres mil millones de pesos en efectivo al senador Iván Name.

Estos recursos habrían salido de contratos de la UNGRD y de un excongresista quien fungió como prestamista.

Para mover el dinero, la entonces consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, habría prestado los vehículos blindados que hacían parte de su esquema de seguridad.

En dos viajes, Pinilla le entregó en maletas el dinero en efectivo a Name, quien lo esperó en su apartamento ubicado en el nororiente de Bogotá, cerca del centro comercial Unicentro.

Mientras tanto, en el caso de Calle, el mismo Sneyder Pinilla habría viajado hasta la ciudad de Montería con mil millones de pesos en efectivo.

Este dinero le fue entregado en un apartamento. Para sustentar su dicho, el exsubdirector de la UNGRD —quien cuenta con un principio de oportunidad— proporcionó fotos y videos de las maletas con el dinero, así como del apartamento en el que entregó el soborno.

En diferentes oportunidades, Name y Calle se han declarado inocentes, asegurando que todo hace parte de una “invención” de Olmedo López y Sneyder Pinilla para conseguir beneficios judiciales.