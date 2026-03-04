Judiciales

Corrupción en la UNGRD: este jueves se reanudará la discusión en la Corte Suprema para definir la suerte de cinco congresistas

La ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez seguirá su debate.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 8:31 p. m.
La discusión estuvo marcada por fuertes posiciones ante los principales puntos de la ponencia firmada por el magistrado Misael Rodríguez.
Tras cuatro horas de sesión ininterrumpida, en la noche de este miércoles se levantó la sesión en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia frente a la ponencia que pide llamar a juicio a cinco congresistas y un excongresista que en 2023 hicieron parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso.

Fuentes cercanas al alto tribunal le revelaron a SEMANA que la discusión estuvo marcada por fuertes posiciones ante los principales puntos de la ponencia firmada por el magistrado Misael Rodríguez: si los seis dirigentes políticos son llamados a juicio y si son cobijados con una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, se traduciría en una orden de captura inmediata.

Este jueves 5 de marzo los seis magistrados que conforman la Sala de Instrucción se reunirán nuevamente para tomar una decisión de fondo.

La decisión que se tome será trascendental, puesto que algunos de los congresistas mencionados en la ponencia están buscando una reelección el próximo 8 de marzo. Es el caso de Wadith Manzur, del Partido Conservador, que busca dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado.

