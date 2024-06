Wadith Manzur, bajo sospecha. Aquí, las movidas del presidente de la Comisión de Acusación que, según Olmedo López, se “vendió” a Petro

El próximo 20 de julio, el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Wadith Manzur, dejará dicho cargo en medio de un grave escándalo de corrupción que lo involucra. Su paso por la comisión será recordado por el grave manto de duda que lo envuelve desde que, hace unos días, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le dijo a SEMANA que Manzur “se vendió” al Gobierno Petro.

Manzur, de 37 años, oriundo de Montería, habría recibido ayudas mediante contratos en la entidad, según López, para respaldar las reformas en el Congreso. “Tengo las evidencias”, advirtió López.

Hoy, todas las actuaciones de Manzur en la Comisión de Acusación, que investiga a Petro por su fuero, están bajo sospecha. SEMANA indagó y encontró, por ejemplo, una movida de Manzur en uno de los procesos contra el presidente por la presunta financiación ilegal de su campaña. Así lo refleja la Resolución 357 del 5 de diciembre de 2023, “por medio de la cual se realiza un reparto de expedientes a los honorables representantes investigadores de la Comisión de Investigación y Acusación”.

El representante Wadith Manzur dejará la presidencia de la Comisión el 20 de julio. El turno le corresponde a un congresista del Partido Liberal. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Lo firma Manzur y allí, en el artículo segundo, él mismo se autoasigna una investigación de Petro. Manzur señaló a SEMANA que revisó los expedientes contra Petro. Según su explicación, “vi que ninguno había avanzado. Por eso me hice el reparto para mí mismo e, inmediatamente, cité a Nicolás (Petro) a declarar”.

Que Manzur se haya autoasignado una investigación contra Petro, en principio, no sería ilegal. Sin embargo, tras conocerse las explosivas y comprometedoras declaraciones de Olmedo López en su contra, deja un manto de duda sobre cuáles eran realmente los intereses del representante monteriano. ¿Buscaba chantajear al Gobierno con el control de ese expediente? ¿Pretendió jugar con ese proceso, en contraprestación por la presunta contratación que habría recibido en la UNGRD?

SEMANA conoció que el expediente 6303 que se autoasignó Manzur tiene relación con la investigación por presuntos ingresos indebidos de dineros a la campaña de Petro. Así se confirma en un auto por medio del cual el hoy presidente de la Comisión de Acusación “asume conocimiento de un expediente y se ordenan actos administrativos”.

Ese auto es del 7 de diciembre de 2023, y en él Manzur avoca conocimiento de la investigación, es decir, se declara competente para conocer el asunto.

Allí detalla el proceso contra Petro: “Las presentes diligencias se originaron en la compulsa de copias del 2 de octubre de 2023 efectuadas por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Bogotá (cuyo fiscal es Mario Burgos) provenientes del territorio al indiciado Nicolás Petro Burgos el 2 de agosto de 2023″, se lee.

En ese auto, Manzur ordenó la apertura de una investigación previa contra “el aforado”, es decir, el presidente Petro. Además de avocar conocimiento, pidió a la Fiscalía remitir en los diez días siguientes el contenido de la diligencia de interrogatorio de Nicolás Petro.

Manzur, en calidad de presidente, decidió abrir esta nueva investigación por la presunta financiación irregular de la campaña, pese a que desde el 15 de marzo de 2023 un triunvirato conformado por los representantes Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilson Carrillo, del Partido de la U, ya adelantan la investigación gruesa por supuestos ingresos indebidos y no reportados a la campaña Petro.

¿Por qué no se adelanta una sola investigación si el hecho es el mismo? Manzur respondió: “No puedo hacer una unificación de un proceso que aún no tengo certeza de qué se trata, yo no sé qué va a decir Nicolás Petro, si va a hablar de los mismos temas o de otros temas. Como no ha hablado nada, no se puede determinar si hay conexidad o no”.

SEMANA conoció que, desde el 7 de diciembre de 2023 hasta el momento, Manzur no ha avanzado en su investigación. De hecho, se ha limitado a citar reiteradamente a declarar a Nicolás Petro, pese a que la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Bogotá entregó las declaraciones del hijo del presidente y, además, el exdiputado del Atlántico ya declaró en Barranquilla, en marzo pasado, en otro proceso que cursa en la Comisión de Acusación.

Manzur es el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“No hay resultados, yo no he avanzado en esa investigación porque yo no puedo utilizar el interrogatorio de la Fiscalía porque lo que dijo Nicolás Petro en ese interrogatorio lo hizo en el marco de un principio de oportunidad; por lo tanto, si yo utilizo eso en el proceso de la Comisión, estaría violando los derechos de Nicolás e incurriría en una ilegalidad. Lo único que es válido para la comisión es lo que el hijo del presidente diga ante la comisión y no ha dicho nada”, respondió Manzur.

Mauricio Pava, el abogado defensor del presidente, ha solicitado varias veces a la Comisión de Acusación que se acumulen los distintos procesos contra Petro por la presunta financiación ilegal de su campaña, pero no ha tenido eco. Él argumenta que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. La decisión está en manos de Manzur.

SEMANA estableció que el 7 de noviembre de 2023, Manzur le negó a Pava la primera solicitud de unificar las investigaciones. Sin embargo, el abogado sustentó un recurso de reposición y apelación, y a la fecha no ha sido resuelto. El 6 de febrero de 2024, la defensa de Petro solicitó nuevamente la “acumulación por conexidad procesal”, pero fue negada.

Manzur no avanza en la recolección de pruebas. Recientemente, citó nuevamente a Nicolás Petro Urrego, pero el intento fue fallido porque, tras el escándalo de Olmedo López, la senadora del Centro Democrático Paola Holguín le hizo una solicitud el 28 de mayo de 2024 para que se declarara impedido.

Según Holguín, con las declaraciones de López “se deja entrever que Manzur, presuntamente, tendría un interés en las actuaciones judiciales que se siguen en contra de Gustavo Petro en la Comisión que preside”, dijo.

Pese al escándalo y a las sospechas en su contra, Manzur dijo: “No me declararé impedido porque, sencillo, lo que dice Olmedo López no es verdad”.

El exdirector de la UNGRD Olmedo López dijo en SEMANA que Wadith Manzur se benefició de contratos de la entidad. El congresista lo desmiente. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Esta semana estaba prevista la citación para la declaración de Nicolás Petro, pero fue suspendida hasta que no se resuelva el impedimento contra Manzur. Además, porque el representante acudió a una diligencia en la Corte Suprema. La comisión fue convocada para el próximo miércoles 5 de junio.

Hasta ahora, Petro ha salido bien librado en la Comisión de Acusación. El 15 de junio de 2023 los congresistas le cerraron cinco investigaciones en una sesión a puerta cerrada. Entre ellas, una por las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, el Pollo, quien dijo que habían ingresado dineros del chavismo a la campaña presidencial. Igualmente, se cerró otra por la reducción de las tarifas de TransMilenio. En todos esos casos, como la mayoría de congresistas, Manzur votó a favor de Petro.

En lo corrido de este año, Manzur, quien tiene el poder de convocar y repartir las investigaciones, tampoco ha citado a la Comisión de Acusación para votar sobre algunas de las más de diez investigaciones que tiene Petro en dicho escenario legislativo.