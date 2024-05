Wadith Manzur llegó a declarar ante Corte Suprema por escándalo en UNGRD, en el que es acusado de recibir dinero y contratos

“Se vendió. Creo que para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una. El que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes y el que recibe. Cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques o del valor de unos camiones o la discusión de si los camiones sirven o no. Tenemos que arrepentirnos de unos hechos lamentables que en Colombia, Dios quiera, no se vuelvan a repetir”, fue uno de los graves señalamientos de Olmedo contra Wadith.