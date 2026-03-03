Corrupción en la UNGRD: Corte Suprema escuchará las declaraciones de Sandra Ortiz y Carlos Ramón González

Para este jueves, a las 2 de la tarde, está programada la audiencia preparatoria de juicio en contra de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Mientras llega la fecha de la diligencia judicial, el alto tribunal rechazó un recurso que pedía anular la acusación en contra de los dos dirigentes políticos por los delitos de peculado por apropiación agravado y cohecho impropio (recibimiento de sobornos por parte de funcionarios públicos).

Tras la negativa, el despacho del magistrado Jorge Caldas Vera, de la Sala Especial de Primera Instancia, ordenó recolectar varios elementos probatorios de cara a resolver las peticiones elevadas por la defensa del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Para esto, citó al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López; al exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, así como a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz.

Estos testimonios son pieza fundamental en este expediente, puesto que la defensa del congresista liberal ha señalado incoherencias en el relato frente a la entrega de los mil millones de pesos en efectivo que hizo Sneyder Pinilla en Montería.

Igualmente, se pidió escuchar la declaración del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, quien desde hace más de un año se encuentra fuera del país, esto pese a la medida de aseguramiento en centro carcelario que existe en su contra.

La declaración de González Merchán fue catalogada como “pertinente”, puesto que habría sido la persona (según la acusación) que dio las instrucciones precisas para concretar una reunión en octubre de 2023 entre Iván Name, entonces presidente del Senado, para la entrega de sobornos con el fin de garantizar la convocatoria de la votación de proyectos en los cuales el Gobierno tenía un especial interés.

En esta línea de investigación también serán llamados a declarar el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Así como Juan David García, quien laboró en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Andrés Calle.

Según la acusación, en el segundo semestre de 2023, los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes habrían recibido 3 mil millones de pesos y mil millones de pesos, respectivamente, por parte de Sneyder Pinilla.

Esto en el desarrollo de una “empresa criminal” que buscaba la aprobación de proyectos y reformas en los cuales el Gobierno esperaba luz verde.

En diferentes oportunidades, los dos dirigentes políticos han negado su participación en estos hechos de corrupción, poniendo en duda las declaraciones tanto de Olmedo López como de Sneder Pinilla, quienes cuentan con un principio de oportunidad para ser testigos en este expediente.

Desde mayo de 2025, Iván Name y Andrés Calle se encuentran privados de su libertad en un centro carcelario por orden de la Corte Suprema de Justicia.