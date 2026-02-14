Política

Iván Name y Andrés Calle manejan los hilos de la política desde La Picota y prometen no perder poder en las elecciones de 2026. SEMANA revela sus movidas

Los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle mueven desde la cárcel sus fichas políticas. La exesposa, un sobrino y hasta el sobrino de Euclides Torres, en la baraja.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 1:57 a. m.
Iván Name, Andrés Calle, María Clara Ramírez y Camilo Torres.
Iván Name, Andrés Calle, María Clara Ramírez y Camilo Torres. Foto: Semana, Suministrado a Semana

A los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle los unen tres cosas: ambos están en la cárcel La Picota pagando por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), les corre la política por la sangre y participan, en cuerpo ajeno, en las elecciones legislativas de marzo próximo. Las rejas no les impiden mover sus hilos y pedir respaldos para sus aliados políticos.

Name tiene en su cuarto independiente, con baño, escritorio y computador, un mapa político del país. Además, impulsa desde el encierro la candidatura al Senado de María Clara Ramírez Ferro, su exesposa y madre de la concejal de Bogotá por la Alianza Verde, María Clara Name, y de Iván Leonidas Name Ramírez.

iván name Expresidente del Senado
Iván Name, expresidente del Senado. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Name –el barón político de la familia– rompió cobijas con la Alianza Verde, su partido político, porque le cerró las puertas tras el escándalo, lo suspendió y varios de sus colegas lo condenaron públicamente antes de que lo hiciera la Justicia. Y, a finales de 2025, fijó sus ojos en el Partido Conservador, donde tiene grandes amigos. Pidió pista y lo consiguió.

andrés calle Expresidente de la Cámara
Andrés Calle, expresidente de la Cámara. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Su exesposa María Clara Ramírez Ferro fue su principal opción para el Senado, aunque ella lo niega. “Yo tengo mi candidatura, fui concejal de Bogotá en varios periodos, he trabajado muchísimo por la causa. Una vez dijimos: ‘Voy a organizar mi candidatura’ y ahí vamos”, explicó a SEMANA.

Iván Name tiene otra ficha jugada en 2026: su sobrino Leonidas Name, quien forma parte de la lista al Senado por el Frente Amplio Unitario, coalición liderada por Roy Barreras.

Clan Torres seguirá con una curul en el Senado; este congresista del Pacto Histórico ya garantizó su reelección

El abogado –cuya bandera principal es la seguridad– trabajó en la UNGRD semanas después de que su tío terminara preso. Tanto Leonidas Name como María Clara Ramírez tendrán que conseguir sus propios votos. El expresidente del Senado obtuvo en 2022, en la Coalición Centro Esperanza, 39.759 votos, un respaldo mínimo que casi lo deja por fuera del Congreso. Ahora, tras las rejas, su escenario no será mejor. Ramírez, por lo menos, debe alcanzar los 80.000 respaldos para lograr una curul en el Partido Conservador.

maría clara ramírez Exesposa de Iván Name
María Clara Ramírez, exesposa de Iván Name. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Por su parte, el expresidente de la Cámara Andrés Calle no se queda atrás. Su hermano, el diputado de Córdoba, Gabriel Calle Aguas, defiende sus banderas, mientras su padre, Gabriel Calle Demoya, gobierna en la alcaldía de Montelíbano, en Córdoba. Gabriel Calle respalda al Senado a Camilo Torres Villalba, quien aspira por el Partido Liberal y abandera una campaña suntuosa.

Es hijo de la excongresista Martha Villalba y del exalcalde de Puerto Colombia Camilo Torres Tomero, hermano del contratista Euclides Torres, quien habría financiado la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y hoy, al parecer, ha sido beneficiado de varios contratos en cuerpo ajeno.

Elecciones al Congreso: las cuentas de los partidos políticos para pasar el umbral y mantener su personería jurídica

Con la alianza de los Calle, Camilo Torres garantiza un respaldo en Atlántico, de donde es oriundo el Clan Torres, y Córdoba. Solo en Montelíbano, considerado el cuarto fortín político de ese departamento después de Montería, Sahagún y Lorica, le garantizarían casi 20.000 votos, los mismos que obtuvo el hoy alcalde Gabriel Alberto Calle Demoya cuando ganó las elecciones en 2023.

camilo torres Candidato al Senado
Camilo Torres, candidato al Senado. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La casa Calle también concentra su influencia en el pueblo zenú, una comunidad indígena ancestral que se mueve por Tuchín, San Andrés de Sotavento, Momil y Chinú, entre otros municipios.

En la Cámara por Córdoba, el Clan Calle respalda a Heidy Torres, exalcaldesa de Puerto Escondido, en una “alianza que transforma”, según explicó en enero de 2026 Gabriel Calle. “Gabriel, gracias por acompañarme”, le dijo ella en un video. Si nada extraordinario ocurre, los Calle recuperarán su poder nacional en 2026.

Name, Calle

