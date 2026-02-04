Corrupción en la UNGRD: Andrés Calle, expresidente de la Cámara, seguirá en la cárcel La Picota

En menos de 24 horas, el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, recibió dos negativas de la Corte Suprema de Justicia en su intento por tumbar la medida de aseguramiento que existe en su contra desde el pasado 7 de mayo, en el proceso por su presunta responsabilidad en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En esta oportunidad, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó el auto emitido el pasado 7 de noviembre, cuando se le negó una sustitución de la medida o la libertad condicional mientras avanzaba el caso.

Con este fallo, Calle deberá seguir privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá, mientras se fija la fecha para el inicio de su juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

El pasado martes, 3 de febrero, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, rechazó la revocatoria de la medida de aseguramiento intramural.

Frente a la petición de ser trasladado a una guarnición militar por razones de seguridad, la Sala le envió un oficio al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que evalúe las amenazas reseñadas por la defensa del excongresista.

En desarrollo…