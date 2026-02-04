Judicial

Corrupción en la UNGRD: Andrés Calle, expresidente de la Cámara, seguirá en la cárcel La Picota

El excongresista liberal enfrenta un juicio por, presuntamente, recibir millonarios contratos para agilizar proyectos del Gobierno.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 10:55 p. m.
El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Foto: Colprensa

En menos de 24 horas, el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, recibió dos negativas de la Corte Suprema de Justicia en su intento por tumbar la medida de aseguramiento que existe en su contra desde el pasado 7 de mayo, en el proceso por su presunta responsabilidad en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En esta oportunidad, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó el auto emitido el pasado 7 de noviembre, cuando se le negó una sustitución de la medida o la libertad condicional mientras avanzaba el caso.

De contratos de la UNGRD a dinero en efectivo: así cambió la orden de Carlos Ramón González para sobornar congresistas, según la Fiscalía

Con este fallo, Calle deberá seguir privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá, mientras se fija la fecha para el inicio de su juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

El pasado martes, 3 de febrero, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, rechazó la revocatoria de la medida de aseguramiento intramural.

Nación

Se reactiva caso Uribe en la Corte Suprema: Sala Penal rechazó recusación contra el magistrado ponente

Cúcuta

Avioneta de Satena con destino a Tibú tuvo que devolverse de inmediato a Cúcuta tras los bombardeos en el Catatumbo

Regionales

Por fuertes lluvias en el país Superservicios hizo petición a empresas de energía y gas

Nación

Ideam aclara: no hay fenómeno de La Niña, pero las lluvias continuarán en gran parte del país

Nación

Tribunal de Bogotá pidió investigar a los fiscales del macrocaso Meyendorff y la millonaria extinción de dominio

Medellín

Estos son los cierres viales que tienen hoy afectados a 12 departamentos, en algunas zonas no hay rutas alternas

Nación

Contraloría tiene la mira puesta en gobernaciones y alcaldías para que no desvíen recursos “en pro de campañas electorales”

Nación

Vuelve y juega: Andrés Calle volvió a intentar salir de la cárcel y la Corte Suprema le dijo ‘no’

Nación

Andrés Calle seguirá en la cárcel La Picota tras quedar en firme su medida de aseguramiento por caso UNGRD

Nación

Este es el magistrado que juzgará a Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Frente a la petición de ser trasladado a una guarnición militar por razones de seguridad, la Sala le envió un oficio al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que evalúe las amenazas reseñadas por la defensa del excongresista.

En desarrollo…

Más de Nación

El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Corrupción en la UNGRD: Andrés Calle, expresidente de la Cámara, seguirá en la cárcel La Picota

No

Se reactiva caso Uribe en la Corte Suprema: Sala Penal rechazó recusación contra el magistrado ponente

Satena

Avioneta de Satena con destino a Tibú tuvo que devolverse de inmediato a Cúcuta tras los bombardeos en el Catatumbo

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos

Por fuertes lluvias en el país Superservicios hizo petición a empresas de energía y gas

las lluvias continuarán presentándose en varias zonas del país durante esta semana.

Ideam aclara: no hay fenómeno de La Niña, pero las lluvias continuarán en gran parte del país

Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 14 bienes de Gustavo Adolfo Vega Archibold

Tribunal de Bogotá pidió investigar a los fiscales del macrocaso Meyendorff y la millonaria extinción de dominio

Puente de Mulatos, en Necoclí, afectado por inundaciones en febrero de 2026.

Estos son los cierres viales que tienen hoy afectados a 12 departamentos, en algunas zonas no hay rutas alternas

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

Contraloría tiene la mira puesta en gobernaciones y alcaldías para que no desvíen recursos “en pro de campañas electorales”

No

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

Noticias Destacadas