Vuelve y juega: Andrés Calle volvió a intentar salir de la cárcel y la Corte Suprema le dijo ‘no’

El expresidente de la Cámara de Representantes permanece en La Picota por el caso UNGRD.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 4:54 p. m.
Andrés Calle, expresidente de la Cámara.
Andrés Calle, expresidente de la Cámara. Foto: COLPRENSA

El magistrado Jorge Emilio Caldas, integrante de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, le volvió a decir ‘no’ a la defensa de Andrés Calle después de que, por segunda vez, solicitara que se revocara la medida de aseguramiento que lo tiene en la cárcel por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El propio Calle Aguas radicó ante el despacho de Caldas una solicitud para que se revocara la medida de aseguramiento que lo tiene en prisión desde el pasado mes de mayo de 2025.

Pero los tres magistrados de la Sala de Primera Instancia tomaron una decisión trascendental: “NO REVOCAR la medida de aseguramiento impuesta por la Sala Especial de Instrucción mediante proveído AEI-091-2025”. También rechazaron la petición de sustituir la medida.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia aclaró que ante la petición de ser trasladado a una guarnición militar por razones de seguridad, le envió un oficio al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que evaluén las amenazas puestas de presente por el expresidente de la Cámara de Representantes.

Andrés Calle era un influyente político del Congreso de la República hasta que terminó salpicado en uno de los peores escándalos del Gobierno Petro alrededor de las irregularidades en el manejo que se le dio a la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a cambio de apoyar las reformas del Gobierno Petro.

Calle argumentó que privación de la libertad se dio sin que se haya desvirtuado su inocencia y sin que exista una sentencia ejecutoriada, pero la Corte ni le revocó ni le sustituyó la medida en esta nueva decisión.

Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.
Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Foto: Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Frente a la solcitud de tener una medida no privativa de la libertad o traslado a una guarnición militar, la Sala de Primera Instancia aclaró que la vigilancia electrónicas, las restricciones territoriales y la prohibibición de comunicarce con terceros carecen de efectividad por el peligro que representa el excongresista.

“Su liderazgo político influyente le permite incidir en asuntos de interés público a través de múltiples canales que trascienden cualquier restricción de movimiento o comunicación. Incluso desde una detención domiciliaria podría ejercer esa influencia política”, destacó la Corte.

Esta es la segunda vez que la Corte Suprema le dice ‘no’ a las intenciones de Andrés Calle para recuperar su libertad. En el pasado, su abogado Billie Torres, también buscó dejar a su cliente fuera de la cárcel, pero la justicia rechazó de plano esas pretensiones.

