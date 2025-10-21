Andrés Calle, salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, renunció a su curul en la Cámara

En medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, envió su carta de renuncia a la curul del Partido Liberal.

La misiva está dirigida a la mesa directiva de la Cámara de Representantes y expone las razones por las cuales renuncia a la curul.

“De la manera más respetuosa, para manifestarles mi renuncia irrevocable al cargo de representante a la Cámara que he ostentado hasta este momento. Mis condiciones personales actuales, por todos conocidas, me han conducido a decidir enfrentar mi proceso judicial alejado definitivamente del máximo honor de mi vida: pertenecer a esta digna corporación”, dice Calle.

Por esta renuncia, que fue aceptada por la plenaria, la investigación de Calle podría pasar de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, aunque él aclara que esa no es la finalidad.

“Esta renuncia, deseo dejar constancia, no busca evadir mi fuero judicial, pues, a pesar de todos los acontecimientos, espero poder demostrar mi inocencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia y, por ello, no presentaré ni promoveré ninguna actuación tendiente a cambiar mi juez natural, que es la máxima corporación de la justicia ordinaria”, aseguró.