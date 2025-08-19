Suscribirse

Nación

Andrés Calle seguirá recluido en la cárcel La Picota por caso UNGRD; Corte Suprema deja en firme su detención

La defensa del expresidente de la Cámara de Representantes pidió una revisión sobre la decisión que lo tiene en la cárcel, pero que fue declarada como “improspera”.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 7:35 p. m.
Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes del Partido Liberal.
Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes del Partido Liberal. | Foto: Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes del Partido Liberal.

Andrés Calle, el expresidente de la Cámara de Representantes de Colombia, seguirá recluido en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, después de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema rechazó una solicitud de control sobre la medida de aseguramiento que lo tiene privado de la libertad.

La decisión, de 75 páginas, argumenta que “en cuanto a la alegada vulneración de los principios de la sana crítica y el falso raciocinio, se ha determinado que la Sala de Instrucción no cometió tal yerro”.

Contexto: Iván Name y Andrés Calle: convocan sala extraordinaria para definir el futuro de expresidentes del Congreso por caso de la UNGRD

La Sala de Primera Instancia explicó que Billie Torres, abogado de Calle Aguas, argumentó que la Corte se basó en “imprecisiones subjetivas” y en un “racionamiento circular” al valorar los testimonios de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, los principales testigos de este escándalo.

Pero en la decisión se consideró que “la Sala de Instrucción sí realizó una valoración integral y conjunta del material probatorio, y no se limitó a la simple narración de los testigos”.

Para los magistrados de la Sala de Primera Instancia, el apoderado del representante a la Cámara por el partido Liberal, ignoró que en un sistema de “libertad probatoria”, los testimonios son medios válidos de prueba dentro de un proceso.

Ordenan la captura de Iván Name y Andrés Calle. Estas son las razones

“La credibilidad de los testigos de cargo no se fundamenta únicamente en su condición de coimputados, sino en la corroboración de sus dichos con otras pruebas y en el hecho de que su relato es congruente con la forma en que los delitos pudieron ocurrir”, señala el documento.

Los tres magistrados de Primera Instancia también precisaron que la defensa incurrió en una “confusión fundamental” entre la prueba y el indicio, dado que la Sala de Instrucción, fue enfática en señalar en su decisión que la medida de aseguramiento no se fundamentó en dichos indicios, sino en pruebas directas, es decir, en los testimonios de López y Pinilla, quienes participaron directamente de los hechos.

Por eso, el alto tribunal determinó que el “argumento del defensor sobre la ‘falta de técnica’ en la construcción de indicios carece de fundamento, pues la discusión sobre los indicios se vuelve estéril cuando la Corte cuenta con prueba directa”.

Billy Torres, abogado de los hermanos Calle
Billy Torres, abogado de los hermanos Calle | Foto: Vanesa Londoño

El abogado Torres tampoco pudo desvirtuar la corroboración de los testimonios que van acompañados de georeferenciación, chats de WhatsAapp y las declaraciones de otros involucrados en el entramado de corrupción.

“En cuanto a la indebida estructuración de los fines constitucionales, la defensa sostiene que la peligrosidad se construyó con base en el cargo de congresista de Calle Aguas, lo que configuraría un ‘derecho penal de autor’; afirmación incorrecta porque la Sala Instructora construyó el pronóstico de riesgo futuro a partir del derecho penal de acto, basado en el “desvalor de acto” del comportamiento del aforado y no en su condición personal", ampliaron en la decisión.

En ese auto también se precisó que la Sala de Instrucción argumentó la medida de aseguramiento en su condición como congresistas, la cual, le permite seguir presente en los trámites legislativos, y deja en el aire el riesgo de que continúe “reiterando la conducta” desde su rol como parlamentario.

Rad. 01114 Auto Resuelve Control de Legalidad Med. Aseg. Andres David Calle Aguas (Aep 107-2025) by dlandinezc

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conmoción en Mesitas del Colegio: confirman masacre de tres personas en una finca de recreo

2. Destapan por qué Gustavo Petro tiene interés en el caso de Epa Colombia: se mencionó el estallido social

3. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

4. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

5. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Andrés CalleUNGRDIván Name VásquezCorte Suprema

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.