Al saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el escándalo de corrupción más grande del gobierno del presidente Gustavo Petro, le surgió un nuevo capítulo que tendrá que ser resuelto en los tribunales.

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Se trata de un presunto intento de minar la imagen de uno de los principales testigos, el exsubdirector Sneyder Pinilla, por parte del detenido expresidente de la Cámara, Andrés Calle, para lo cual su defensa incluso habría cometido delitos.

Denuncian que la defensa de Andrés Calle, expresidente de la Cámara, hizo montajes contra Sneyder Pinilla, testigo del saqueo a UNGRD. Foto: Documento

La denuncia ya fue presentada por Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, quien en un documento de 20 páginas revela presuntos detalles que serían escandalosos, delicados e ilegales contra su cliente.

Los delitos que habría cometido la defensa de Calle, según la denuncia, serían “violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad en documento privado y calumnia con circunstancia de agravación”.

Estos informes mostrarían irregularidades que habrían sido filtradas a medios de comunicación, poniendo en tela de juicio al testigo Pinilla.

La denuncia

Por eso la denuncia advierte, “sin lugar a equívocos, que los referidos ‘informes’ publicados por los medios de comunicación referidos: i) No provienen de autoridad judicial ni de organismo de policía judicial alguno. ii) Fueron elaborados por particulares indeterminados que ‘realizaron esta investigación’, según lo reconoce la propia defensa. iii) Fueron entregados directamente a la defensa del señor Andrés Calle, quien posteriormente los introduce en el escenario mediático como sustento de su tesis defensiva”.

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La denuncia es clara y advierte el acceso a información que es reservada y a la que solo se puede acceder bajo orden judicial.

“Sin estar facultado(s) obtienen, compilan, modifican datos personales contenidas en bases de datos de entidades como Cifin, empresas de telefonía celular como Movistar, Claro, entre otras, tal como se señala en el informe de investigador”, advierte la explosiva denuncia.

Esta sería, según la denuncia, una de las pruebas de acceso a información reservada de forma ilegal. Foto: Documento

“Se evidencia una impresión de pantalla de, al parecer, una entidad financiera Cifin. Las entidades financieras no pueden entregar movimientos bancarios ni información reservada sin orden judicial. Como se evidencia en la siguiente impresión de pantalla, la cual no es información de fuentes de información pública o abierta, lo cual es ilegal, y acceder a datos financieros reservados es ilegal y puede constituirse como violación de datos personales, abuso de función, acceso abusivo a sistema informático, revelación de secreto, suplantación, delitos contra la intimidad”, concluye un análisis investigativo que dio origen a la denuncia.

¿Policías cómplices?

Algo más grave se lee en la denuncia que ya está en poder de la Fiscalía, que incluso podría poner en problemas a funcionarios de la Policía, y es que “acceden a sistemas o herramientas de uso exclusivo de la Policía Nacional, tal como se señala en el informe de investigador n.° IIC-20260103042-01 que se adjunta”.

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Lo que ocurrió —según la investigación que ahora se convirtió en denuncia ante la Fiscalía General de la Nación— es que “de la misma manera, se habla de datos sensibles como IMEI e IMSI, los cuales se obtienen única y exclusivamente con una orden judicial expedida por un juez de Control de Garantías; se evidencia información de varias empresas de telecomunicaciones, las cuales son obtenidas de manera ilícita e ilegal y no surten ningún efecto judicial; se evidencia que el análisis tiene rasgos y características de los que se realizan por parte de funcionarios de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que la herramienta tecnológica que están utilizando ellos mismos mencionan que es de uso exclusivo de la Policía”.

La denuncia indica que se habría accedido a información confidencial a través de herramientas de uso exclusivo de la Policía, sin orden de un juez de garantías. Foto: Documento

El asunto va más allá. Estas irregularidades, al parecer, habrían sido coordinadas, pues luego de lanzar estas denuncias se habrían activado bodegas digitales que, con mensajes direccionados y prácticamente idénticos, buscaban minar la imagen de Sneyder Pinilla como uno de los principales testigos del saqueo a la UNGRD.

“Tras la publicación de esta noticia basada en los informes de la defensa de Andrés Calle ya descritos, se identificó la aparición súbita y masiva de mensajes en la red social X, difundidos por cuentas que presentan características típicas de operación de bodegas digitales, con la finalidad aparente de desacreditar, presionar y deslegitimar públicamente al suscrito como testigo clave de la Fiscalía”, se lee en la denuncia penal.

Para minar la imagen de Sneyder Pinilla habrían apelado a bodegas para posicionar el mensaje #SneyderPinillaMiente. Foto: Captura cuenta de X

Las bodegas tienen nombres de personajes conocidos por su apoyo y funcionamiento como bodegas en favor del gobierno del presidente Gustavo Petro, como los usuarios: @DonIzquierdo, @sandrilla2025, @ElizabethOrtizPeña @ilordpetrosky.

Ahora será la Fiscalía la que establezca si hay un oscuro plan para minar la imagen del testigo Pinilla, con el agravante de que se habrían cometido delitos para cumplir la finalidad.