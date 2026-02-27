Judicial

Corrupción en la UNGRD: por citar testigos inexistentes y utilizar IA, piden remover al procurador delegado

Henry Bustos ha recibido varias delegaciones especiales en procesos de connotación nacional.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 4:54 p. m.
Escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD)
Escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Una petición inédita llegó al despacho del procurador general, Gregorio Eljach, en uno de los procesos más complejos de los últimos años: el escándalo de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la solicitud se pone en duda el papel que ha tenido el procurador delegado para la investigación y juzgamiento penal, Henry Francisco Bustos, quien hace parte de la delegación especial para este complejo expediente en el caso de varios congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Instrucción.

Ponencia en la Corte Suprema de Justicia pide llamar a juicio a seis congresistas por el escándalo de la UNGRD. Algunos buscan repetir curul

En la petición, que deberá ser resuelta en los próximos días por el procurador general, se manifiesta que en los alegatos presentados por Henry Bustos ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se citaron unas declaraciones que, hasta la fecha, no han sido recolectadas dentro del expediente.

Igualmente, se advierte que, por lo menos, cinco declaraciones recolectadas en los últimos meses fueron sacadas de contexto. Entre estas se encuentran las de los dos testigos de cargo de la Fiscalía General.

Nación

El mayor enemigo de los narcos en Cundinamarca anda en cuatro patas. Esta es la historia de Candy

Nación

Se analiza la continuidad de operaciones en Hidroituango ante las fuertes lluvias en Antioquia: UNGRD y EPM hablaron

Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima y reveló dónde lloverá este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo

Bogotá

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

Cali

¿Seguirá lloviendo en Cali? El pronóstico de marzo que pone en alerta a la ciudad

Nación

Invierno en Colombia: hay más de 30 afectaciones viales, 11 cierres totales y 21 pasos restringidos

Cali

Ruta rumbera en Cali: estos son los cinco barrios que debe visitar si quiere vivir la fiesta caleña

Nación

Corrupción en la UNGRD: tribunal negó la solicitud de libertad del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

Nación

Corrupción en la UNGRD: ordenan pruebas en el estudio de la demanda que pide la “muerte política” de nueve congresistas

Nación

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, pidió su libertad inmediata

El procurador delegado, Henry Bustos, en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos.
El procurador delegado, Henry Bustos, en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos. Foto: Rama Judicial

El procurador Bustos cuenta con amplio reconocimiento en el ámbito judicial y académico. Ha sido designado como agente especial de la Procuraduría en casos de connotación nacional, como las chuzadas del DAS, Odebrecht y el carrusel de la contratación en Bogotá. Recientemente, intervino en el proceso contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

¿Uso de inteligencia artificial?

En otro de los apartes de la solicitud para retirar al procurador Bustos, se indica que, en la presentación de su documento, se habría utilizado inteligencia artificial. Esto, debido a la estructuración de sus argumentos y a la presentación de las citas de los testigos.

Corrupción en la UNGRD: tribunal negó la solicitud de libertad del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

En el documento se señala que se anexaron varios de los extractos de los argumentos firmados por el procurador Bustos a una aplicación especializada en detectar el uso de inteligencia artificial: IA JustDone.

En el examen se arrojó como resultado un porcentaje del 89 % de “muestra signos de IA”.

ED 2220
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga a varios congresistas. Foto: SEMANA

“Como se ha indicado, el escrito de alegatos precalificatorios, presentado por el procurador delegado Bustos Alba, sugiere, de manera preliminar, el uso indebido de la inteligencia artificial”, señala el documento firmado por el abogado Andrés Garzón.

En su más reciente edición, SEMANA reveló en exclusiva que ya existe una ponencia que pide llamar a juicio a cinco congresistas y a un excongresista por haber exigido proyectos y contratos que estaban en poder de la UNGRD.

En la lista se encuentran Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).

Más de Nación

Candy, la perrita que integra el escuadrón antidrogas de la Policía en Cundinamarca.

El mayor enemigo de los narcos en Cundinamarca anda en cuatro patas. Esta es la historia de Candy

Hidroituango

Se analiza la continuidad de operaciones en Hidroituango ante las fuertes lluvias en Antioquia: UNGRD y EPM hablaron

Así estará el clima en Colombia.

Ideam entregó el pronóstico del clima y reveló dónde lloverá este fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo

Granizada en Bogotá este viernes, 27 de febrero.

Nueva granizada sorprendió a los bogotanos este viernes, 27 de febrero: videos se toman las redes sociales

Sistema Distrital de Gestión del Riesgo activo por lluvias registradas en las últimas horas en el río Pance.

¿Seguirá lloviendo en Cali? El pronóstico de marzo que pone en alerta a la ciudad

Derrumbe en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis.

Invierno en Colombia: hay más de 30 afectaciones viales, 11 cierres totales y 21 pasos restringidos

x

Ruta rumbera en Cali: estos son los cinco barrios que debe visitar si quiere vivir la fiesta caleña

El alcalde Alejandro Char supervisa el inicio de las obras de ampliación de la calle 82, un proyecto clave para mejorar la movilidad en el norte de Barranquilla.

La calle 82 de Barranquilla se transforma con tres carriles y 200 árboles

El espectacular Cristo Redentor ubicado en un mirador de Bogotá.

El nuevo balcón de Bogotá: la ciudad luce su propio Cristo Redentor con una de las mejores vistas de la ciudad

Noticias Destacadas