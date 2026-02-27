Corrupción en la UNGRD: por citar testigos inexistentes y utilizar IA, piden remover al procurador delegado

Una petición inédita llegó al despacho del procurador general, Gregorio Eljach, en uno de los procesos más complejos de los últimos años: el escándalo de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la solicitud se pone en duda el papel que ha tenido el procurador delegado para la investigación y juzgamiento penal, Henry Francisco Bustos, quien hace parte de la delegación especial para este complejo expediente en el caso de varios congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Instrucción.

Ponencia en la Corte Suprema de Justicia pide llamar a juicio a seis congresistas por el escándalo de la UNGRD. Algunos buscan repetir curul

En la petición, que deberá ser resuelta en los próximos días por el procurador general, se manifiesta que en los alegatos presentados por Henry Bustos ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se citaron unas declaraciones que, hasta la fecha, no han sido recolectadas dentro del expediente.

Igualmente, se advierte que, por lo menos, cinco declaraciones recolectadas en los últimos meses fueron sacadas de contexto. Entre estas se encuentran las de los dos testigos de cargo de la Fiscalía General.

El procurador delegado, Henry Bustos, en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos. Foto: Rama Judicial

El procurador Bustos cuenta con amplio reconocimiento en el ámbito judicial y académico. Ha sido designado como agente especial de la Procuraduría en casos de connotación nacional, como las chuzadas del DAS, Odebrecht y el carrusel de la contratación en Bogotá. Recientemente, intervino en el proceso contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

¿Uso de inteligencia artificial?

En otro de los apartes de la solicitud para retirar al procurador Bustos, se indica que, en la presentación de su documento, se habría utilizado inteligencia artificial. Esto, debido a la estructuración de sus argumentos y a la presentación de las citas de los testigos.

Corrupción en la UNGRD: tribunal negó la solicitud de libertad del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

En el documento se señala que se anexaron varios de los extractos de los argumentos firmados por el procurador Bustos a una aplicación especializada en detectar el uso de inteligencia artificial: IA JustDone.

En el examen se arrojó como resultado un porcentaje del 89 % de “muestra signos de IA”.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga a varios congresistas. Foto: SEMANA

“Como se ha indicado, el escrito de alegatos precalificatorios, presentado por el procurador delegado Bustos Alba, sugiere, de manera preliminar, el uso indebido de la inteligencia artificial”, señala el documento firmado por el abogado Andrés Garzón.

En su más reciente edición, SEMANA reveló en exclusiva que ya existe una ponencia que pide llamar a juicio a cinco congresistas y a un excongresista por haber exigido proyectos y contratos que estaban en poder de la UNGRD.

En la lista se encuentran Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).