Suscribirse

Judicial

Subdirector de la UNGRD fue vinculado a un proceso penal por presuntos actos de corrupción para favorecer a narcotraficantes

La Fiscalía le imputó cargos al vicealmirante en retiro de la Armada Nacional, José Ricardo Hurtado Chacón.

Redacción Semana
2 de octubre de 2025, 11:37 p. m.
La Fiscalía General le imputó cargos al vicealmirante en retiro de la Armada Nacional, José Ricardo Hurtado Chacón. | Foto: cortesía UNGRD

Este jueves 2 de octubre, la Fiscalía General le imputó cargos al actual subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el vicealmirante en retiro de la Armada Nacional, José Ricardo Hurtado Chacón, por presuntos hechos de corrupción.

Contexto: Nuevo escándalo en la UNGRD: denuncian presuntas irregularidades en millonario contrato

En la diligencia judicial se señaló que a finales de noviembre de 2015, siendo comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico n.° 13, con sede en Urabá, Antioquia, el vicealmirante habría ordenado dejar en libertad, de manera injustificada, a tres ciudadanos que habían sido retenidos en el marco de un operativo de interdicción marítima con media tonelada de clorhidrato de cocaína ocultos en una lancha rápida.

Igualmente, por directriz suya, se habrían destruido documentos que afectaron la investigación y judicialización de los tres hombres que conformaban la tripulación de la embarcación detenida, y entre los cuales se encontraba uno de nacionalidad hondureña.

Ha pasado más de un año desde que estalló el escándalo por el saqueo a la UNGRD y no ha ocurrido nada con los aforados investigados. El magistrado Tejeiro afirmó que pronto vendrán decisiones.
Ha pasado más de un año desde que estalló el escándalo por el saqueo a la UNGRD y no ha ocurrido nada con los aforados investigados. El magistrado Tejeiro afirmó que pronto vendrán decisiones. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Para el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el funcionario le habría otorgado la responsabilidad a un capitán de Policía Nacional para que adelantara las funciones de policía judicial del caso, lo que representó un claro abuso de función pues desplazó a los agentes que tenían la asignación de la unidad naval para realizar el mencionado operativo.

Por estos hechos le imputaron los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión y ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público, y fraude procesal.

Contexto: los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión y ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público; y fraude procesal.

Tras la pregunta del juez de control de garantías de Bogotá, el vicealmirante se declaró inocente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tabla de posiciones del Mundial Sub-20: así queda Colombia tras el agónico Nigeria vs. Arabia Saudita

2. Karina García fue vista con otro hombre tras terminar con Altafulla: “Pasó de Twingo a Ferrari”

3. Trump recorta proyectos clave en Nueva York y California: estos son los afectados

4. Video muestra operación con fuego real cerca de Venezuela: impactantes imágenes de ejercicios militares en el Caribe

5. Atlético Nacional, en riesgo de perder a seis figuras: esta es la situación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

UNGRDOlmedo LópezcorrupciónSneyder Pinilla

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.