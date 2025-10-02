Subdirector de la UNGRD fue vinculado a un proceso penal por presuntos actos de corrupción para favorecer a narcotraficantes

Este jueves 2 de octubre, la Fiscalía General le imputó cargos al actual subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el vicealmirante en retiro de la Armada Nacional, José Ricardo Hurtado Chacón, por presuntos hechos de corrupción.

En la diligencia judicial se señaló que a finales de noviembre de 2015, siendo comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico n.° 13, con sede en Urabá, Antioquia, el vicealmirante habría ordenado dejar en libertad, de manera injustificada, a tres ciudadanos que habían sido retenidos en el marco de un operativo de interdicción marítima con media tonelada de clorhidrato de cocaína ocultos en una lancha rápida.

Igualmente, por directriz suya, se habrían destruido documentos que afectaron la investigación y judicialización de los tres hombres que conformaban la tripulación de la embarcación detenida, y entre los cuales se encontraba uno de nacionalidad hondureña.

Ha pasado más de un año desde que estalló el escándalo por el saqueo a la UNGRD y no ha ocurrido nada con los aforados investigados. El magistrado Tejeiro afirmó que pronto vendrán decisiones. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Para el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el funcionario le habría otorgado la responsabilidad a un capitán de Policía Nacional para que adelantara las funciones de policía judicial del caso, lo que representó un claro abuso de función pues desplazó a los agentes que tenían la asignación de la unidad naval para realizar el mencionado operativo.

Por estos hechos le imputaron los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión y ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público, y fraude procesal.