Alcalde de María La Baja tocó las puertas de la Fiscalía para entregar pruebas en caso de corrupción de regalías

El pasado 3 de agosto, la Fiscalía General confirmó la captura de 13 personas en el desarrollo de la investigación por el direccionamiento de millonarios contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías a través del denominado Fondo Mixto Sierra Nevada.

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Las pruebas recolectadas indicaban que los contratos direccionados comprometieron recursos cercanos a los los tres billones de pesos con una destinación especial a 19 departamentos del país.

En la investigación se señala que los procesos, que están bajo la lupa, tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

Entre los capturados se encontraba el alcalde del municipio de María La Baja (Bolívar), Ramiro González Mancilla.

El alcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González, inició un proceso de colaboración con la Fiscalía General para esclarecer el escándalo de corrupción de los fondos mixtos de la Sierra Nevada. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/Y3NgzwStB9 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

Este miércoles 30 de septiembre, Luis Gustavo Moreno, apoderado del mandatario municipal, señaló que “tras el llamado del presidente Abelardo de la Espriella” su cliente había tomado la decisión de iniciar “un mecanismo de cooperación con la justicia colombiana para contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso Fondos Sierra Nevada”.

El abogado detalló que el mandatario presentará ante las autoridades judiciales varios elementos probatorios y que resultarán pertinentes para la investigación.

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Esto, “con el propósito de contribuir al esclarecimiento integral de los hechos y permitir que las autoridades avancen sobre la base de pruebas, información y elementos objetivos”.

“La colaboración con la justicia debe permitir que se conozca la verdad, se esclarezcan los hechos y se establezcan las responsabilidades que correspondan, siempre dentro del marco de la ley y con pleno respeto por las garantías procesales. Se abre así una nueva etapa en el caso Fondos Sierra Nevada”, explicó Luis Gustavo Moreno.

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Por esta colaboración pública con las autoridades el abogado le pidió a la respectivas entidades que tomen las medidas para garantizar la segurdad, integridad y vida del alcalde.