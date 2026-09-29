El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Luis Carlos Barreto Gantiva, seguirá siendo testigo de cargo de la Fiscalía General en los procesos penales que se adelanten por el saqueo a esta entidad durante la dirección de Olmedo López entre los años de 2023 y 2024.

Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de la UNGRD, seguirá siendo testigo de la Fiscalía. Declarará contra exministros, exfuncionarios del gobierno Petro y contratistas. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/JlhprIrQkS — Revista Semana (@RevistaSemana) September 29, 2026

El juzgado sexto de control de garantías de Bogotá aceptó la petición para prorrogar el principio de oportunidad firmado entre Barreto y la Fiscalía General.

El exfuncionario, quien se encuentra en un centro carcelario, manifestó que cuenta con información clave sobre las irregularidades en la celebración del millonario contrato que tenía como objetivo la compra de 40 carrotanques para trasladar agua potable a varias regiones vulnerables en el departamento de La Guajira.

Las claves del fallo contra el exsenador Iván Name por favorecer irregularmente el trámite de la reforma pensional del Gobierno Petro

De esta forma se ha comprometido a entregar testimonio contra los dirigentes políticos, exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, contratistas y particulares que enfrentan un proceso penal por el desvío de millonarios contratos en la UNGRD.

La Fiscalía General señaló que todas estas personas hicieron parte de una “organización criminal” que se conformó para saquear al Estado y desviar millonarios recursos con el fin de obtener réditos políticos y beneficios económicos.

Igualmente, en el principio de oportunidad, aseveró que contaba con información sobre el desvío de un contrato por 100.000 millones de pesos que tenía la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Con esta decisión queda suspendida la persecución penal contra Barreto Gantiva por los delitos de falsedad en documento privado, interés en la celebración de contratos, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público agravada.

El exsubdirector de la UNGRD fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión tras aceptar su participación en los delitos de peculado por apropiación y soborno en la actuación penal.

Otro saqueo a la UNGRD: César Manrique Soacha, exfuncionario de confianza de Petro, habría recibido 2.000 millones de pesos en un baño de un centro comercial

En la celebración del principio de oportunidad, el exfuncionario se comprometió a reintegrar los 150 millones de pesos que habría recibido como sobornos para desviar varios contratos en la UNGRD.

Barreto Gantiva declarará, principalmente, en el juicio en contra del exdirector del Departamento de la Función Pública, César Manrique Soacha, quien actualmente es prófugo de la justicia.

En contra de Manrique Soacha existe una orden de captura internacional expedida por la Interpol.