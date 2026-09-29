La seguridad en Usaquén volvió a estar en el centro de la atención luego de varios robos reportados durante los últimos días.

La Policía aumentó su presencia en zonas como Bella Suiza y alrededores de Unicentro para prevenir nuevos casos y reforzar los controles.

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Así fue el operativo de la Policía

Ante la preocupación generada por los recientes reportes de atracos en distintos puntos de Usaquén, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo en Bella Suiza.

La intervención incluyó 50 uniformados, drones del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (Siart), unidades del Gaula y controles en diferentes puntos del sector.

El objetivo era aumentar la presencia institucional, realizar controles y registros y prevenir nuevos hurtos en una zona donde confluyen áreas residenciales, comerciales y vías de alto tránsito.

La preocupación de los residentes ocurre en un contexto en el que el hurto sigue siendo uno de los delitos que más afecta a la localidad de Usaquén.

Entre enero y agosto de 2026 se registraron 5.127 hurtos a personas en Usaquén, según cifras del Observatorio de Seguridad y Convivencia citadas por Caracol Radio. Por ahora, el despliegue policial busca reforzar la seguridad en los sectores en los que recientemente se han presentado denuncias y aumentar la capacidad de reacción ante nuevos hechos.

Policía en operativo en Bogotá Foto: Policía Nacional

Los robos que encendieron las alarmas

En los últimos días se conocieron reportes de atracos en distintos puntos de Usaquén. Algunos ocurrieron durante el día y tuvieron como escenario establecimientos comerciales, calles y sectores residenciales.

Uno de los casos reportados ocurrió en Bella Suiza, donde un hombre habría ingresado armado a una cafetería y despojado de sus pertenencias a una mujer. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

También se reportó un hurto en Santa Bárbara Central. De acuerdo con la información conocida, varias personas habrían sido intimidadas por hombres armados mientras permanecían en una camioneta.

Otro caso ocurrió en Chicó Navarra, donde una mujer fue abordada cuando esperaba para ingresar a su conjunto residencial. Según el reporte, el presunto delincuente escapó en una motocicleta.

En inmediaciones de Unicentro también se conocieron denuncias ciudadanas sobre robos en los que habrían sido utilizadas motocicletas.