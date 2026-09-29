Neiva prende las alertas por oleada de habitantes de calle: así está impactando la situación a la comunidad

Neiva enfrenta una nueva alerta relacionada con el aumento de personas en condición de calle que estarían llegando desde otras ciudades del país.

El seguimiento del programa municipal estima que cerca de 100 personas nuevas han llegado durante los últimos dos meses, aunque la cifra todavía no corresponde a un censo oficial.

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¿De dónde estarían llegando?

De acuerdo con un reporte publicado este 29 de septiembre por Caracol Radio, varias de las personas identificadas han manifestado que proceden principalmente de Pereira, Armenia y otros municipios del Eje Cafetero.

Su presencia se ha hecho más visible en sectores como la Circunvalar, el barrio Bogotá y la carrera 15.

Carlos Andrés Garcés, líder del programa Habitante de Calle de la Alcaldía de Neiva, señaló que el flujo de personas había sido identificado antes del terremoto.

El funcionario también manifestó preocupación por situaciones de seguridad asociadas al aumento de esta población.

Según sus declaraciones, durante los últimos 20 días se han registrado riñas y casos de personas heridas con armas blancas que han llegado a hospitales y clínicas.

Garcés indicó además que buena parte de las personas identificadas tendría entre 18 y 35 años y que la mayoría no supera los 30.

El caso tiene un antecedente que ha llamado la atención de las autoridades.

Un reporte publicado semanas atrás por Alerta Tolima señaló que el programa Habitante de Calle había recibido información sobre personas que presuntamente estarían llegando a Neiva en vehículos de carga pesada.

Según ese reporte, durante el último trimestre se habrían identificado entre tres y cuatro casos relacionados con estos vehículos y se estimaba que entre 80 y 100 personas podrían haber llegado bajo esta modalidad.

Sin embargo, el mismo informe deja claro que las circunstancias de esos desplazamientos deben ser verificadas y que todavía no se ha establecido si existe un traslado organizado.

La información conocida también señala que algunos de estos vehículos permanecerían en inmediaciones de peajes y que, posteriormente, las personas continuarían el recorrido hacia Neiva a pie.

Por esa razón, desde el programa se planteó la necesidad de fortalecer los controles en las carreteras y mejorar la comunicación con las autoridades y los equipos encargados de la atención social.

Habitantes de calle en zonas principales Foto: Foto X @Caracol_Neiva

Neiva tenía una población numerosa en condición de calle

La situación se presenta en una ciudad que venía registrando un número importante de personas en condición de calle.

En su informe de rendición de cuentas de la vigencia 2024, la Alcaldía de Neiva reportó 683 habitantes en condición de calle, de los cuales 629 eran hombres y 54 mujeres.

Además, en febrero de 2026 la Secretaría de Salud de Neiva informó que había iniciado una nueva caracterización de esta población.

La meta establecida para el primer semestre era caracterizar aproximadamente 300 habitantes de calle, con el propósito de actualizar la información disponible y conocer sus condiciones y ubicación.

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La Alcaldía cuenta igualmente con una Casa de Apoyo al Habitante de Calle, donde ofrece atención básica y procesos de resocialización.

La alerta actual se concentra en el nuevo flujo de personas procedentes de otras ciudades y en determinar bajo qué circunstancias están llegando a Neiva.

Mientras el programa municipal habla de cerca de 100 nuevos casos durante los últimos dos meses, las autoridades todavía deben avanzar en la caracterización individual y en la verificación de las circunstancias de los desplazamientos.