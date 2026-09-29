El Mesa, la banda que estuvo en la paz total de Petro y que ordenó el asesinato de un ingeniero forestal en Antioquia

El ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez fue secuestrado el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, y los responsables de asesinarlo y desaparecer su cuerpo fueron los integrantes de un grupo criminal conocido como El Mesa, los mismos que aparecieron en fotos con el expresidente Gustavo Petro.

En España fue detenido alias Pirry, señalado de ordenar la masacre de siete personas en Rionegro, Antioquia

La víctima se encontraba realizando labores para una empresa pública cuando fue interceptada, amenazada con armas de fuego y elementos cortopunzantes, agredida y obligada a subir a un camión que posteriormente se dirigió hacia un inmueble.

El responsable del hecho sería un menor de edad que participó junto a otro grupo de personas en el secuestro y asesinato del ingeniero; todos eran integrantes de esta organización criminal y recibían órdenes directas de los cabecillas.

“Para la fecha de los hechos, esta persona tenía 17 años. En ese sentido, la manifestación libre y voluntaria que hizo sobre su posible participación en lo sucedido se dio durante la audiencia de acusación ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, señaló la Fiscalía.

Líderes de las bandas delincuenciales de Medellín que participaron en la mesa de paz urbana del expresidente Gustavo Petro. Foto: Captura en pantalla

El ente acusador aseguró que en el curso de la investigación se han incorporado declaraciones de otros implicados, las cuales indican que el ingeniero fue sepultado y, meses después, exhumado para posteriormente arrojar el cuerpo al río San Andrés. La familia no conoció más información que la entregada por los delincuentes.

“Por este caso, la Fiscalía General de la Nación ha judicializado a otros señalados implicados. Ellos son Juan Fernando Tobón Correa, alias Paisa; Weimar Alexander Castillo, alias 300; Willington Ortiz Muñoz, alias Willy; y otro hombre que para la fecha también era adolescente y aceptó su participación en el hecho”, advirtió el ente acusador.

El expresidente Gustavo Petro y los cabecillas de estructuras criminales de Medellín en el “pacto por la paz urbana”, realizado en una tarima en el centro administrativo de La Alpujarra el pasado 21 de junio. Foto: AFP

El hombre que ahora aceptó su responsabilidad, pero que entonces era menor de edad, fue vinculado por el delito de desaparición forzada agravada y permanece privado de la libertad, mientras el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes define su situación y se conoce una condena.