En riesgo la continuidad del PAE: Contraloría detecta irregularidades en el manejo de casi $40.000 millones

Por casi 40.000 millones de pesos fueron las posibles irregularidades que detectó la Contraloría General de la República sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Lo grave del caso es que esos hallazgos fiscales dejaron en evidencia un riesgo existente tanto en la operación como en la continuidad del programa que entrega alimentos a estudiantes de colegios públicos en Colombia.

La grave situación se conoció después de que se realizaron varias auditorías de cumplimiento realizadas este año sobre los recursos del PAE - 2025, a 32 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), en las que se evidenciaron posibles irregularidades en materia de sobrecostos, deficiencias técnicas e incumplimientos reiterados.

Esos hallazgos generaron que la Contraloría General lanzara la advertencia en la que puso sobre la mesa el riesgo de que el PAE no continúe y se termine afectando a más de 600.000 estudiantes de colegios públicos que reciben ese complemento alimentario durante su jornada escolar.

El informe reveló que las 32 actuaciones realizadas en 2026 sacaron a flote por lo menos 84 hallazgos administrativos, de los cuales, 71 tendrían incidencia disciplinaria, uno con incidencia penal, 5 con indagación preliminar y 41 con incidencias fiscales por casi 40.000 millones de pesos.

Desde el ente de control explicaron que esos resultados están relacionados con falencias en la ejecución contractual (60 %) que corresponden a debilidades en planeación, información, supervisión y control; así mismo, sobrecostos (30 %) en pagos de manipuladoras de alimentos y en raciones alimentarias. Así como mayores valores pagados (10 %).

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Frente a este panorama, la Contraloría se pronunció: “Lamenta las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar, ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del PAE a nivel nacional”.

Pero en medio de las verificaciones al Programa de Alimentación Escolar apareció una situación más delicada: la información oficial del plan reporta una cobertura del 87 % para 2026, es decir, cerca de un millón de estudiantes en Colombia aún no reciben alimentación escolar en sus entornos educativos.