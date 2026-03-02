Educación

Cambio de planes: así funcionará el PAE tras la decisión del Ministerio de Educación de llevar la comida a los hogares

El Ministerio de Educación busca asegurar la alimentación escolar en ocho departamentos afectados por inundaciones.

Redacción Educación
2 de marzo de 2026, 3:55 p. m.
Este es el plan para que continúe el PAE en las zonas más afectadas por las lluvias.
Este es el plan para que continúe el PAE en las zonas más afectadas por las lluvias. Foto: Colprensa

Ante las recientes precipitaciones que han afectado el territorio colombiano, el Ministerio de Educación Nacional ha diseñado una estrategia para continuar con el servicio de nutrición de miles de estudiantes.

El objetivo de la cartera es garantizar la entrega de suministros a los alumnos que no pueden asistir a los centros educativos debido a las inundaciones reportadas en diversos departamentos.

De acuerdo con los anuncios del Ministerio, el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) podría representar la principal fuente de nutrición diaria para una parte considerable de la población estudiantil.

Por tal motivo, se ha dispuesto la continuidad de la entrega, incluso en zonas donde las actividades académicas se encuentran suspendidas.

Mediante el Decreto 0176 de 2026, el Gobierno nacional oficializó la medida con el fin de resguardar el derecho a la seguridad alimentaria de los menores, sobre todo de aquellos que han sido damnificados por la emergencia climática.

Esta disposición entrará en vigor en los ocho departamentos que habrían sido declarados en situación crítica: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

La creciente del río Cauca ha generado inundaciones en barrios y asentamientos en Cali.
Personal de la Armada y otras fuerzas militares serán los encargados de llevar los alimentos a las zonas más difíciles de acceder. Foto: Alcaldía de Cali

Para dar cumplimiento a la normativa, se han establecido tres modalidades de distribución que facilitarían el acceso a las raciones nutricionales:

En primer lugar, se contempla la entrega de “canastas de alimentos para el hogar”. Esta modalidad se aplicaría en sectores con supuestos daños estructurales en las escuelas o bloqueos viales, donde se suministrarán productos no perecederos a los acudientes en puntos de acopio. Se estima que estas raciones cubrirían un periodo de entre 20 y 30 días.

En segundo lugar, se prevé la habilitación de Puntos de Alimentación Comunitaria. En los municipios con mayores niveles de afectación por agua, se utilizarían infraestructuras como salones comunales o carpas de la UNGRD.

Bajo este modelo, los menores recibirían raciones preparadas en sitios externos a la institución educativa, permitiendo la continuidad del servicio ante el presunto cierre de las escuelas locales.

Finalmente, el plan incluye la entrega de Raciones Industrializadas para zonas de difícil acceso. Estos paquetes, compuestos por lácteos, cereales y proteínas de consumo inmediato, no requerirían refrigeración ni preparación en sitio.

Para la ejecución de este despliegue, se ha dispuesto de una coordinación logística que contaría con la colaboración de las Fuerzas Armadas para el traslado de los insumos a las áreas de mayor complejidad geográfica.

