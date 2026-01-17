Educación

Ministerio de Educación hizo ajustes al PAE y señala a entidades territoriales por posibles demoras en la aplicación del programa

La cartera del Gobierno nacional aseguró que 860 mil estudiantes podrían regresar a las aulas sin que este esté en funcionamiento.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 8:19 p. m.
El Ministerio de Educación hizo ajustes al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El Ministerio de Educación anunció ajustes al Programa de Alimentación Escolar (PAE) aplicando nuevos lineamientos técnicos para los actores que operan el programa, como limitar el uso de alimentos industrializados para niños, niñas y adolescentes que son beneficiarios de esa iniciativa.

Además, la cartera quiere promover que esas comidas sean preparadas en el sitio o que sean transportadas una vez estén preparadas para que la primera infancia tenga una alimentación más saludable.

El decreto con los nuevos lineamientos para el PAE se conoce a la par de un comunicado publicado por el Ministerio de Educación, en el que esa cartera aseguró que hay 860 mil estudiantes que podrían regresar a clases con demoras en la aplicación de ese programa, según el Gobierno, por la gestión de las autoridades locales.

La cartera asegura que hay 17 entidades territoriales certificadas que no han finalizado los procesos necesarios para poner en marcha el PAE el primer día de clases. Una demora que también compromete a 199.880 estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Dado que uno de los objetivos del PAE, además de suministrar alimento a los menores de edad más vulnerables, es evitar la deserción escolar, la cartera advirtió que esa tardanza podría afectar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

“La entidad hace un llamado urgente a las autoridades territoriales que presentan retrasos para que aceleren de inmediato las acciones pendientes. Desde el Gobierno nacional y la Unidad de Alimentación Escolar, con dignidad cumplimos: se brindaron las orientaciones, se hicieron los llamados oportunos, se dieron a conocer los valores de referencia para una correcta planeación y se establecieron las condiciones necesarias para que el PAE iniciara desde el primer día. Ahora, corresponde a las entidades territoriales actuar con la misma responsabilidad y garantizar que ningún estudiante comience el año escolar sin su alimentación”, aseguró el Ministerio de Educación en un comunicado.

El Ministerio de Salud asegura que 30 entidades territoriales disminuyeron los recursos que destinaban a ese programa y advirtió que 32 no han cumplido a cabalidad con los requisitos.

La Secretaría de Educación de Cali, abrió licitación pública para encontrar prestador del programa PAE para el nuevo calendario escolar.

