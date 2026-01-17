Gobierno

Rebelión de gobernadores: MinSalud sale en defensa de los impuestos de la emergencia económica

El Ministerio aseguró que la medida no afecta los ingresos de los departamentos.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 7:46 p. m.
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Tomada de la cuenta de X de Guillermo Alfonso Jaramillo.

El Ministerio de Salud defendió el aumento de los impuestos al alcohol, al tabaco y a sus derivados que se adoptó mediante el decreto de emergencia económica suscrito a finales de 2025, el mismo que fue demandado ante la Corte Constitucional.

La cartera que dirige el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo defendió que esa es una medida de salud pública que está basada en evidencia científica y pretende reducir los consumos que son nocivos para las personas.

Ese pronunciamiento se conoce en medio de la rebelión de 17 de los 32 gobernadores del país, quienes afirmaron que no aplicarán la medida decretada por el presidente Gustavo Petro en sus territorios. Justamente, porque el consumo de ese tipo de productos representa una de las más importantes fuentes de ingreso para esas gobernaciones.

“La medida responde a una decisión plenamente constitucional, técnica y sustentada en evidencia científica“, sostuvo la cartera. Otro de los objetivos de esa medida, dice el Ministerio, es fortalecer las finanzas públicas.

El mandatario promulgó ese decreto después de que el Congreso de la República decidió rechazar el proyecto de ley de financiamiento, una reforma tributaria con la que pretendía financiar el vacío en el presupuesto general de la Nación, dado que ese articulado fue trazado por montos superiores a los que ingresan a las arcas del Estado.

“El Ministerio de Salud aclara que los impuestos al alcohol, al tabaco, así como a sus derivados, sucedáneos e imitadores, constituyen una de las herramientas más costo-efectivas disponibles para los Estados al momento de reducir los efectos nocivos asociados al consumo de estos productos“, aseguró ese despacho.

La cartera también enfatizó que la aplicación de nuevos impuestos a esos productos “se trata de una medida que genera beneficios simultáneos y comprobados: salva vidas, reduce la pobreza, disminuye la carga de enfermedad y fortalece el recaudo tributario necesario para avanzar en los objetivos de desarrollo y sostenibilidad fiscal del país”.

El Gobierno considera que Colombia pasa por un rezago en materia de regulación de los precios del tabaco en relación con el resto de países de la región, donde los cigarrillos son más costosos. La administración Petro considera que los bajos precios permiten que los menores de edad tengan acceso a esos productos.

En relación con el alcohol, la cartera enfatizó que su consumo no aporta valores nutricionales y que este se convirtió en uno de los principales factores de riesgo de muerte para quienes están entre los 15 y 49 años.

“Frente a la oposición expresada por algunas autoridades territoriales ante la implementación de este decreto, el Ministerio de Salud aclara que esta decisión no busca poner en riesgo la autonomía territorial ni la destinación histórica de los recaudos departamentales”, afirmó el Ministerio de Salud en respuesta a los gobernadores.

El Ministerio de Salud les dijo a los gobernadores que los ingresos adicionales generados de esas tarifas se destinan de manera directa al Gobierno nacional y, por tanto, no afectan los montos que se direccionan a los departamentos. La cartera también afirmó que los nuevos impuestos no generarían repercusiones en el comercio ilícito.

