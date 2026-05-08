Este viernes, 8 de mayo, SEMANA conoció una grave denuncia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva, Huila, donde un operador está denunciando una presunta persecución por parte de la administración local.

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Cristian Fabián Obregón Guevara, el representante legal de esta empresa, dijo que la Fiscalía General tiene su denuncia y los anexos que prueban la supuesta manipulación de pruebas, falsedad en documentos públicos y abuso de autoridad por parte de funcionarios relacionados con la supervisión del contrato.

“El proceso fue adelantado por la Alcaldía de Neiva a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Yo me presenté, quedé habilitado y, posteriormente, mediante el mecanismo de puja por precio, resulté adjudicatario del PAE. Ahí es donde comienza el problema. Al ganar el proceso y no ser amigo del alcalde ni de la administración municipal, empezaron los acosos en contra de mi operación”, denunció.

Sede Fiscalía. Imagen de referencia. Foto: Raúl Palacios

Obregón dijo que, antes de comenzar su operación, envió pruebas de cómo estaban las instalaciones de las escuelas donde iba a trabajar con el PAE y que no estaban en buen estado.

“Envié fotografías y evidencias sobre las malas condiciones de infraestructura y menaje de las sedes educativas. Probablemente eso no le gustó mucho a la administración y ahí comenzaron los inconvenientes”, afirmó.

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Luego de estos oficios enviados fue que empezaron los presuntos hechos de persecución de parte de la alcaldía municipal.

“Desataron presiones indebidas, acoso, retaliaciones y abuso de la función pública. Emprendieron un camino para arremeter contra mi operación como representante legal. Comenzaron a hacer visitas a mi bodega personalmente. Y digo ‘entre comillas’ porque mientras hacían esas visitas ni siquiera estaban contratados por la alcaldía. Es decir, no pertenecían oficialmente a la administración, aunque se hacían pasar como funcionarios”, manifestó.

El contratista lo que asegura es que con estas visitas lo que hacían era poder terminar anticipadamente el contrato en el caso de encontrar alguna irregularidad.

“Llegaban a las 5 o 6 de la mañana y se retiraban a las 8 o 9 de la noche. Argumentaban que estaban ejerciendo labores de supervisión, pero la intención real era buscar cualquier cosa para afectar la operación”, indicó.

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Sin embargo, el señalamiento más delicado tiene que ver con una presunta manipulación de pruebas enviadas por la alcaldía a la Bolsa Mercantil de Colombia para sustentar supuestos incumplimientos.

“Enviaron documentos adulterados, evidencias fotográficas manipuladas y documentos presuntamente falsos. Por ejemplo, enviaron registros fotográficos de alimentos correspondientes al año 2025, cuando yo ni siquiera era operador del PAE. Estamos hablando de hechos del año 2026 y usaron imágenes de productos entregados el año anterior”, aseguró.

El operador también afirmó que algunas fotografías habrían sido alteradas para modificar fechas y horas, así como otras pruebas que no serían reales.

“La supervisión aseguró que yo había entregado proteína al mediodía del 26 de enero, cuando eso es falso. Ese día apenas se estaban instalando los congeladores y el técnico recomendó esperar 24 horas antes de almacenar la proteína. La rectora de la institución Rodrigo Lara Bonilla certificó que la proteína llegó alrededor de las 5 de la tarde y no al mediodía, como decía la supervisión”, sostuvo.

PAE. Imagen de referencia. Foto: Secretaría de Educación de Cali

Otro de los puntos expuestos en la denuncia tiene relación con los lotes de carne utilizados como supuesta evidencia en su contra.

“Dentro de las imágenes enviadas por la alcaldía, mencionaron un lote específico de carne de res. Pero el proveedor verificó y certificó que ese lote correspondía a un producto entregado en 2025, cuando yo ni siquiera estaba operando el PAE de Neiva. Es decir, prácticamente fabricaron pruebas”, afirmó.

Insistió en que no tienen ningún tipo de relación con la administración local: “No tengo ningún tipo de amistad con el alcalde ni con la administración municipal. Yo me gané el proceso mediante un mecanismo de puja en la Bolsa Mercantil y considero que eso molestó a ciertos sectores. Además, denuncié las malas condiciones de infraestructura y menaje en las sedes educativas. Creo que ese fue el motivo por el cual comenzaron a arremeter contra mi operación”, concluyó.