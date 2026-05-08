“Déjame verte en tus cucos”: los mensajes del general (r) Zapateiro a funcionaria que lo denunció por acoso

La Fiscalía reveló los mensajes del presunto acoso sexual que el entonces comandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Enrique Zapateiro, habría cometido en contra de una funcionaria que estaba contratada como asesora jurídica del Comando Cibernético de las FF. MM. Lo particular es que esa mujer también sería la pareja de otro alto oficial de la institución castrense.

El fiscal que imputó a Zapateiro por el delito de acoso sexual reveló en la audiencia que en febrero de 2022, valiéndose de su posición de comandante del Ejército Nacional, le envió varios mensajes por WhatsApp a la abogada Liliana del Pilar Zambrano cargados con “fines sexuales”.

Imputación al general (r) Zapateiro: Fiscalía revela la identidad de las víctimas y los hechos de presunto acoso sexual

“Déjame verte de pies a cabeza, déjame verte en tus cucos o sin nada y cuidado vas al baño”, fueron los mensajes que el entonces general le enviaba a la abogada Zambrano, según contó el fiscal del caso. Pero lo más delicado es que el ente investigador aseguró que la investigación ha dejado en evidencia un “comportamiento persistente de carácter sexual orientado a ejercer presión e intimidación sobre la ciudadana Liliana”.

Pero el caso de presunto acoso sexual contra Liliana Zambrano inició en el año 2021, cuando brindaba asesorías y consultorías al Comando General de las Fuerzas Militares. Aunque sus supervisores del contrato eran un coronel y un brigadier general, Zapateiro se habría conseguido su número personal sin su consentimiento en medio de un evento académico conocido como Cátedra Estratégica.

Desde ese momento, explicó la Fiscalía, comenzó a tener comunicación directa con la mujer para enviarle mensajes sobre su apariencia física, como que “se veía muy hermosa en el evento, me encanta tu pelo, mándame tu última foto de celular”.

Todas esas circunstancias fueron calificadas como un “patrón” que también habría sufrido la sargento Lina Suárez, la otra víctima dentro del proceso contra el alto oficial que pasó de comandar el Ejército de Colombia a terminar imputado por la justicia.

La Fiscalía también contó que, en el caso de Liliana Zambrano, el general (r) Zapateiro también fue “insistente” en hacer invitaciones con insinuaciones sexuales, como solicitudes para verse a solas, propuestas para llegar a su residencia y pedirle fotografías y hasta videollamadas.

En 2022, el excomandante del Ejército habría pasado de ese escenario a reclamarle a Zambrano por comentarios de terceros sobre que estaría tratando de confirmar el presunto acoso para denunciarlo ante las autoridades competentes, según la Fiscalía.

Después de ese episodio de tensión es que Eduardo Zapateiro terminó pidiéndole a la abogada que quería verla en ropa interior o desnuda. Esos mensajes no pararon, y las peticiones continuaron replicándose a lo largo de ese año con videollamadas en horarios nocturnos y hasta fotos de cuando iba al gimnasio.

Lo más grave del caso es que, después de todas estas situaciones, según el fiscal del caso, a la abogada le tocó tomar una “conducta evasiva” que habría estado motivada por las represalias que se podrían derivar en su contra por las “condiciones de superioridad”.

Pero la investigación destapó que en el primer trimestre de 2022 Liliana Zambrano vivió un cambio abrupto en sus condiciones de trabajo, pues su remuneración salarial fue reducida de manera abrupta, al parecer, sin ningún tipo de explicación.

El fiscal explicó en la audiencia que “Liliana pasó de percibir una remuneración mensual aproximada superior a 18.000.000 pesos a una oferta de continuidad por 4.400.000 pesos. Dicha reducción sustancial de la remuneración careció de justificación objetiva y técnica, especialmente si se tiene en cuenta que el nuevo vínculo contractual que se proyectaba para el cumplimiento era para desempeñar las mismas funciones que ella venía realizando”.

El general Zapateiro se declaró inocente y no aceptó el delito que le imputó la Fiscalía, pero el proceso continúa en el Tribunal Superior de Bogotá para definir la responsabilidad penal de quien alguna vez estuvo al frente del Ejército Nacional de Colombia y ahora es imputado por acoso sexual.