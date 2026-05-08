Corte mantiene condena contra el exsenador Luis Alberto “El Tuerto” Gil por soborno para incidir en extradición de Santrich

En medio de una audiencia de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena de 4 años de cárcel contra el exsenador Luis Alberto “El Tuerto” Gil Castillo por la incidencia que tuvo para afectar la extradición del excomandante de la extinta guerrilla de las Farc, Jesús Santrich.

SEMANA conoció la decisión después de que el magistrado ponente Fernando León Bolaños Palaciones realizara la lectura de sentencia sobre el recurso de casación que presentó en su momento la Procuraduría contra el fallo del Tribunal de Bogotá que resolvió no declarar la nulidad parcial desde el acuerdo, y confirmó la sentencia del Juzgado de Conocimiento de la misma ciudad.

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Este caso inició cuando el exsenador Gil Castillo ofrecía de manera irregular la supuesta influencia de Carlos Julián Bermeo como fiscal adscrito a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), para beneficiar a diferentes personas que tuvieran temas pendientes con esa jurisdicción.

El capítulo de Jesús Santrich arrancó en un reconocido hotel en el oriente de Bogotá, donde Castillo ofreció que el fiscal Bermeo retrasaría todas las actividades para demorar el trámite de extradición contra el excomandante de las extintas Farc. A ese encuentro también asistió dicho fiscal, pero después de la reunión un “agente encubierto” le entregó a Bermeo 40.000 dólares por su gestión.

Bermeo y Gil fueron capturados luego de que el primero recibió cuatro fajos de dólares (que suman 40.000) los cuales le entregó un individuo que resultó ser un agente encubierto en medio de un operativo sugerido por la DEA a la Fiscalía General. Foto: Guillermo Torres

La Corte Suprema ratificó en su fallo que el congresista “aceptó” su participación en el ofrecimiento de los servicios del mencionado fiscal para retrasar el trámite de extradición y también estuvo “pendiente de un pago para Vermeo” para demorar ese tipo de trámites, entre ellos, el caso de Jesús Santrich.

El alto tribunal unal explicó en su decisión que el propio fiscal Bermeo le explicó a una fuente humana cómo logró dilatar el proceso de Santrich, mediante “la emisión de órdenes a policía judicial, solicitud de prórrogas al magistrado asignado, realizar gestiones con un secretario, acercarse con personas y extraviar documentación”.

Así fue como la justicia logró evidenciar que el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, se retiró un tiempo después de que se extraviara un documento y el entonces guerrillero logró darse a la fuga antes de ser extraditado a Estados Unidos.

La Corte Suprema ratificó la condena de 4 años de cárcel contra el exsenador “El Tuerto” Gil por los delitos de tráfico de influencias de servidor público, concierto para delinquir agravado y cohecho propio.