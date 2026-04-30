Fiscalía imputará cargos al general en retiro Eduardo Zapateiro por acoso

Por el delito de acoso sexual, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos en contra del excomandante del Ejército Nacional, general en retiro Eduardo Zapateiro.

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La Fiscalía General aseguró que existe una denuncia en contra del oficial en retiro, en la cual se advierten hechos de acoso sexual en contra de una subalterna del entonces comandante general del Ejército Nacional.

“Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acaba de radicar solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, previsto en el artículo 210A del Código Penal”, dijo la Fiscalía.

Eduardo Enrique Zapateiro. Bogotá Junio 1 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

En los próximos días se fijará la audiencia de imputación de cargos ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, esto debido a que cuenta con un fuero constitucional.

La imputación de cargos se presenta luego de escuchar la declaración de la víctima que advirtió los sucesos de intimidación y acoso que padeció aparentemente con el general Zapateiro como responsable directo.

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La Fiscalía General informó que hasta el momento únicamente se realizará la audiencia de imputación de cargos en el propósito de que el oficial tenga la posibilidad de conocer los detalles y los señalamientos que tiene el ente acusador en su contra.

“Los hechos investigados están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional”, advirtió la Fiscalía.

Por el momento, el oficial en retiro no se ha pronunciado frente a la decisión tomada este jueves 30 de abril por el ente investigador.

Foto: ejército nacional

Sin embargo, en marzo de 2025, cuando se dio a conocer públicamente la denuncia en contra del excomandante del Ejército Nacional, el general en retiro emitió un comunicado en el que negaba estos hechos.

“Frente a todas estas acusaciones de hoy, solo debo decirles a los colombianos que no ha habido la más mínima señal de un comportamiento de ese tipo en mi vida. Me he regido por los principios de lealtad y honradez en todos mis actos públicos y privados y buen trato a todas las personas que han trabajado conmigo. Mi conciencia está tranquila y seguiré esperando que toda está situación política del país se decante para bien de todos los que estamos preocupados por él”, indicó en esa oportunidad.