Operación militar en Nariño deja un muerto y un capturado tras combates con las disidencias

Las operaciones militares no se detienen en el suroccidente de Colombia. Tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates contra integrantes de grupos ilegales en el departamento de Nariño.

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En medio del choque, un presunto integrante de estas disidencias murió y otro fue capturado y presentado ante la Fiscalía General para su judicialización.

De acuerdo con la información del Ejército, las acciones se desarrollaron en zona rural del municipio de Roberto Payán, en la vereda Yarumal, donde unidades del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento n.° 2, adscritas a la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 2, realizaron la operación.

“En el marco de las operaciones militares orientadas a mantener el control territorial en el departamento de Nariño, soldados (…) sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, BOAC, Estructura Jacobo Arenas”, señalaron.

Tropas que participaron en la operación. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los uniformados llegaron hasta este punto tras labores de inteligencia del Ejército Nacional.

“Los hechos se registraron (…) tras un arduo trabajo de recopilación de información por parte de inteligencia militar. De esta manera, se iniciaron combates contra el grupo ilegal, dejando como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de un sujeto masculino y una persona capturada”, indicaron.

Se conoció que las tropas hallaron un arsenal y elementos que son pieza clave en las investigaciones. Entre lo incautado se encuentran un arma de fuego larga, 95 cartuchos de munición, proveedores, material de intendencia, unas esposas, un control de dron y un cuaderno que está siendo analizado por las autoridades.

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“El cuaderno ya está siendo analizado, el cual contendría posible información de interés para las autoridades”, agregaron.

El Ejército indicó que no van a detener las operaciones militares: “Reafirma su compromiso con la seguridad de los nariñenses y continuará desarrollando operaciones militares contundentes que permitan preservar la tranquilidad de quienes habitan en el suroccidente colombiano”.