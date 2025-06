Rechazan cerrar investigación contra el general (r) Eduardo Zapateiro por supuestos vínculos con el Clan del Golfo

Esto después de que argumentó que al general (r) Zapateiro no se le era “posible atribuirle un rol o participación de la estructura delincuencial”, pues hasta ese momento no se logró comprobar alguna intervención suya al interior del Clan del Golfo.

Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022. | Foto: Anadolu via AFP

Pero los magistrados de la Sala de Primera Instancia rechazaron esa petición: “ No precluir la indagación que se adelanta en contra Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda General retirado , adelantada en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia”

La Corte argumentó que la decisión se basaba en que la Fiscalía verificó en la JEP unas declaraciones de Otoniel sobre Eduardo Zapateiro, pero no abordó a otras personas que pidieran entregar información al respecto ni investigó en la justicia ordinaria sobre los procesos por la convivencia entre agentes del Estado con esa estructura criminal.

“A la Fiscalía le corresponde formular una adecuada sustentación y argumentación tendiente a probar la estructuración de la causal alegada, determinando el alcance de los medios probatorios recogidos, con suficiente evidencia que permita sostener que no hay merito para acusar por no observarse participación alguna del indiciado, situación que no es clara en el presente caso", es uno de los apartes más contundentes dentro del documento.