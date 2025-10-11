CONFIDENCIALES
La colaboración de Otoniel ante la justicia de Estados Unidos
Darío Antonio Úsuga fue condenado a 45 años de cárcel y, como hoy tiene 54, saldría a los 99, es decir, pagaría una especie de cadena perpetua.
Mientras la defensa de alias Otoniel, el temido exjefe del Clan del Golfo, ha negado que él esté cooperando con Estados Unidos, SEMANA confirmó con fuentes federales que efectivamente hay acercamientos para obtener su colaboración.
Si Otoniel decide hablar, pondría a temblar a más de uno porque el Clan del Golfo, la organización que dirigió, al parecer, tuvo nexos con políticos, empresarios, carteles mexicanos y miembros de la fuerza pública.