La colaboración de Otoniel ante la justicia de Estados Unidos

Darío Antonio Úsuga fue condenado a 45 años de cárcel y, como hoy tiene 54, saldría a los 99, es decir, pagaría una especie de cadena perpetua.

Redacción Confidenciales
11 de octubre de 2025, 6:50 a. m.
Dairo Antonio Úsuga, alias otoniel Cabecilla del Clan del Golfo
Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, Cabecilla del Clan del Golfo | Foto: Ministerio de Defensa de Colombia

Mientras la defensa de alias Otoniel, el temido exjefe del Clan del Golfo, ha negado que él esté cooperando con Estados Unidos, SEMANA confirmó con fuentes federales que efectivamente hay acercamientos para obtener su colaboración.

Contexto: Los comandos de la Policía que cazaron a Otoniel ahora son perseguidos por el Clan del Golfo. Se tuvieron que ir al exilio

Si Otoniel decide hablar, pondría a temblar a más de uno porque el Clan del Golfo, la organización que dirigió, al parecer, tuvo nexos con políticos, empresarios, carteles mexicanos y miembros de la fuerza pública.

Noticias relacionadas

OtonielClan del GolfoCrimen

